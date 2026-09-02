Impulsan en Melide Sementeira Dixital: ordenadores con software libre para las familias vulnerables

El Ayuntamiento de Melide y la Asociación de Usuarios de Software Libre da Terra de Melide (MeLiSA) acaban de firmar un convenio de colaboración para poner en marcha Sementeira Dixital, un programa destinado a facilitar equipos informáticos con software libre a alumnado en situación de vulnerabilidad o con dificultades para acceder a estos recursos. En el acto intervinieron el regidor José Manuel Pérez, y el tesorero de MeLiSA, Rafael Rodríguez Gayoso, con la presencia de la concejala de Política Social, Carmen Liñeira.

Por primera vez

La iniciativa se desarrollará por primera vez en este municipio, y busca reducir la brecha digital, fomentar la autonomía tecnológica y promover el software libre como herramienta de acceso universal y equitativo a la tecnología. El alcalde destacó la importancia de esta colaboración para avanzar en la igualdad de oportunidades y evitar que la falta de recursos tecnológicos suponga una barrera. También subrayó la necesidad de impulsar medidas de alfabetización digital y facilitar el acceso a estos medios a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento, a través de Traballo Social y Educación Familiar, se encargarán de identificar a las personas destinatarias. Y para su selección, se tendrá en cuenta la situación de vulnerabilidad socioeconómica, la residencia permanente en el municipio y la ausencia de un ordenador en el hogar o la imposibilidad económica de adquirirlo. También se valorarán la motivación para aprender y utilizar la tecnología y el cumplimiento de las condiciones legales y administrativas. Además, se tendrá en cuenta el curso de los menores y tendrán prioridad las familias con más niños y niñas en edad de utilizar los equipos.

Sin máximos

No existe un número máximo de beneficiarios, ya que dependerá del material que MeLiSA pueda incorporar. Como punto de partida, la asociación dispone de cinco ordenadores portátiles y cinco equipos de sobremesa. MeLiSA es una asociación de voluntariado creada en 2008 y con sede en Melide, dedicada a la promoción y divulgación del software libre. La entidad desarrolla actividades de formación e instalación de estos programas y defiende también la cultura libre, basada en el conocimiento abierto, compartido y colaborativo.

La asociación trabaja con organismos y administraciones públicas que renuevan periódicamente sus equipos informáticos. De este modo, puede recuperar ordenadores en buen estado, prepararlos para un nuevo uso e instalar en ellos software libre. El tesorero de MeLiSA, Rafael Rodríguez Gayoso, explicó que Sementeira Dixital va más allá de la cesión de un ordenador. El objetivo es acercar también el conocimiento de herramientas no privativas, como el sistema operativo GNU/Linux o el paquete ofimático LibreOffice, y favorecer que cada persona pueda elegir las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades sin que el coste económico sea una barrera.

Alternativas

Esta filosofía está detrás del nombre de Sementeira Dixital, relacionado con la idea de sembrar y compartir conocimiento y mostrar alternativas a las opciones tecnológicas más habituales. La colaboración continuará después de la entrega de los equipos. En función de la disponibilidad de sus miembros, MeLiSA ofrecerá orientación sobre el software instalado, tutoriales y recursos de aprendizaje, además de apoyo inicial para el manejo de los ordenadores. También prestará soporte técnico y realizará tareas de mantenimiento y reparación de hardware cuando sea necesario.

Un convenio de cinco años

El acuerdo tendrá una duración inicial de cinco años y no contempla una aportación económica directa entre las partes. El Ayuntamiento asumirá la identificación de las personas destinatarias, la coordinación administrativa, el apoyo institucional y la difusión del programa. MeLiSA, por su parte, aportará los equipos y asumirá el soporte técnico, el mantenimiento y la formación. Los ordenadores seguirán siendo propiedad de la asociación durante el periodo de cesión y cada beneficiario deberá firmar un contrato individual en el que se establecerán las obligaciones de custodia y cuidado. El convenio contempla asimismo la creación de una comisión de seguimiento.