Ordes amplía el cementerio de O Balado en 288 nichos y crea una sala de estudio 24 horas en los bajos de la alameda

El Concello de Ordes ha abierto el proceso de licitación para las obras de ampliación del cementerio municipal de O Balado, con un presupuesto base de 379.780,39 euros (459.534,27 euros con IVA). pero también para crear una sala de lectura 24 horas en los bajos de la mancomunidad, que se contratará por un importe de 199.863 euros, con iva.

Entrada al Cemiterio Municipal do Balado en Ordes / GM

Comenzando por el proyecto del camposanto, contempla la construcción de una nueva manzana con dos caras y 36 panteones familiares cada una, lo que supondrá 72 nuevos panteones y 288 nichos —cuatro urnas por panteón—, además de un cenicero. La actuación ocupará uno de los espacios de reserva ya previstos dentro del recinto actual.

Modelo de manzana cerrada

Las nuevas sepulturas seguirán el modelo de manzana cerrada, con galería de protección y zonas ajardinadas, y mantendrán una estética similar a las instalaciones existentes para garantizar la integración del conjunto. La estructura combinará hormigón armado ejecutado in situ y módulos prefabricados de hormigón. La cubierta será a dos aguas, con fibrocemento y teja cerámica, mientras que los frentes se revestirán con granito. También se instalarán canalones y bajantes de cobre.

Hasta el día 28

El cementerio ya dispone de los servicios y dotaciones necesarios para su funcionamiento, por lo que no serán necesarias nuevas infraestructuras complementarias. Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 28 de septiembre.

Imagen que la futura sala de lectura en los bajos de la alameda ordense / Cedida

Y, por otra parte, el Concello ha abierto otra licitación, con un presupuesto total de 199.863,99 euros (165.176,85 euros sin iva), para acondicionar una sala de lectura y espacio cultural multiusos en las antiguas oficinas de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ordes, en la calle Xosé Xoxardo, bajo la Alameda.

Cofinanciación

La actuación estará financiada por el Concello y la Xunta de Galicia, que aportará 150.000 euros mediante un convenio con la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. El nuevo espacio será accesible y podrá funcionar las 24 horas, ampliando las posibilidades de la biblioteca municipal cercana. Además de ofrecer zonas para lectura y estudio, el recinto permitirá organizar presentaciones, encuentros literarios, cuentacuentos, talleres y exposiciones. El diseño priorizará la concentración, con madera y blanco como materiales principales, grandes mesas y una sala acristalada para actividades grupales, como debates o clubes de lectura. También dispondrá de una pequeña zona de office con máquinas expendedoras.

Las obras, también orientadas a estudiantes y opositores, incluirán la retirada de los elementos de las antiguas oficinas para crear un espacio diáfano, la construcción de una escalera interior de acero y madera de roble y la incorporación de accesibilidad universal. Se renovarán los acabados, falsos techos, pavimentos e instalaciones de climatización, ventilación, telecomunicaciones, protección contra incendios, iluminación led y seguridad y control de accesos 24 horas. El equipamiento incluirá mesas de estudio electrificadas, armarios modulares y un sistema audiovisual con un monitor profesional de 75 pulgadas. El plazo para presentar ofertas técnicas y económicas finalizará el 14 de septiembre.