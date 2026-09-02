Surf sobre la nieve... en la playa: Caión acoge "un evento único en Europa"
La playa de Salseiras será escenario este sábado 5 de una cita para los amantes del snowboard que incluye tres conciertos
La playa de Salseiras, en Caión (A Laracha) acogerá el próximo sábado 5 de septiembre la quinta edición de Caión Games, "un evento único en Europa", según los organizadores, que reúne en una misma jornada dos disciplinas de tablas aparentemente alejadas, pero unidas por una misma cultura: el surf y el snowboard.
Organizado por Caión Surf House, espacio que combina surfcamp y escuela de surf, Caión Games llega a su quinta edición consolidándose como una celebración que va mucho más allá de la competición.
Durante una jornada completa, el mar, la nieve, la música y el deporte se aliarán en Caión para crear una experiencia deportiva y cultural diferente.
Del mar a la nieve
La jornada arrancará a las 11.30 horas en la playa de Salseiras con el campeonato de surf, que dará el pistoletazo de salida a esta quinta edición de Caión Games.
Pero la actividad no terminará con el surf. Cuando caiga la tarde, el evento cambiará de ritmo para dar paso a la Sunset Session, una combinación de deporte, música y ambiente festivo con la que Caión Games celebrará el atardecer.
A partir de las 19.00 horas, la banda de rock Fuah será la encargada de inaugurar la sesión vespertina con un concierto en directo. A las 20.00 horas, Los Pucheros Atómicos tomarán el relevo con una sesión de DJ que acompañará el comienzo del campeonato de snowboard, trasladando el espíritu de las tablas del océano a la nieve.
La noche continuará con música en directo. A las 22.00 horas será el turno de Black Coffee, banda de punk rock, que pondrá el broche musical a la jornada antes de uno de los momentos más esperados de la noche.
Y es que a las 23.00 horas tendrá lugar la entrega de premios, poniendo el punto final a una jornada en la que surf y snowboard compartirán protagonismo en un mismo escenario.
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