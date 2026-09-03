El evento Ames Gaming llega a O Milladoiro para unir ocio y aprendizaje digital
Videojuegos clásicos y modernos, consolas retro y las últimas tecnologías de realidad virtual formarán parte de la oferta
Llegará al pabellón de la mayor urbe maiana el próximo día 12 y se prolongará desde el mediodía hasta las 20.00 horas
La concejalía de Mocidade de Ames organiza la primera edición del evento Ames Gaming, una jornada de ocio digital organizada conjuntamente con Lúa Gaming, que busca crear un espacio donde el ocio y el aprendizaje vayan de la mano. Será el próximo sábado 12 de septiembre, de 12.00 a 20.00 horas, en el pabellón de O Milladoiro.
Toda la jornada
Durante todo el día se combinarán videojuegos, juegos de mesa y la historia de la cultura digital. Todo ello de una manera accesible y no intrusiva, orientada a público de todas las edades. La poresentación llegaba este jueves al consistorio de Bertamiráns, en presencia del alcalde de Ames, Blas García; la concejala de Mocidade, Beatriz Martínez; y la técnica del departamento de Xuventude, Pili Villaverde.
El espacio se dividirá en varias zonas de juego: los de mesa, arcade, retro, gaming y realidad virtual. En la zona dedicada a los juegos de mesa, las personas participantes podrán encontrar desde los clásicos tradicionales hasta las últimas novedades del sector. Habrá torneos, tutoriales y guías expertas para introducir a todo el mundo en esta forma de ocio.
Área arcade
En cuanto a la zona arcade, contará con máquinas recreativas clásicas que ofrecerán una experiencia retro, transportando a los usuarios a la época dorada de los salones recreativos de los años 90 y 2000. Algo similar ocurrirá en la zona retro, que contará con consolas de finales del siglo XX y comienzos del XXI, evocando la nostalgia de quienes jueguen con ellas.
La zona gaming estará equipada con consolas Nintendo Switch (modelos 1 y 2) y PlayStation 5, donde se celebrarán torneos de diversos videojuegos. Un ambiente que combina la competición saludable con el entretenimiento, especialmente atractivo para el público más joven. Por último, en la zona de realidad virtual, los y las asistentes podrán probar las últimas experiencias de realidad virtual y mixta.
Competiciones
Otro de los atractivos de esta jornada son los torneos. En total, durante todo el día habrá tres competiciones de tres videojuegos diferentes: Brawl Stars, EA SPORTS FC 26 y Mario Kart. Para el primero, los premios alcanzarán los 90 euros. Para el segundo y el tercero, la cuantía será de 40 euros, respectivamente. Para poder participar en alguna de estas competiciones será necesaria una inscripción previa. Esta podrá realizarse a través del código QR del cartel del evento o bien el propio día del Ames Gaming, de manera presencial.
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