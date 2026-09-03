Obras, millones y elecciones: los alcaldes de la comarca encaran el último curso del mandato

Los gobiernos locales del cinturón compostelano afrontan desde septiembre el último curso político del actual mandato con una combinación de obras, inversiones y servicios pendientes de completar antes de las elecciones municipales de mayo de 2027. A esa cuenta atrás se suma además la proximidad de unas elecciones generales todavía sin fecha, pero ya presentes en el horizonte político y llamadas a elevar la intensidad de los próximos meses.

En Ames, el alcalde, Blas García, sitúa entre las prioridades inmediatas la ejecución de los fondos EDIL y su conversión en actuaciones concretas. Entre ellas figuran el nuevo mercado municipal, el desarrollo del servicio de transporte y la remodelación de espacios como las plazas de Estivada de Castelao y Chavián.

El alcalde de Ames, Blas García, y la conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, con miembros de la Corporación de Ames en la parcela de la rúa Agriños, en O Milladoiro, donde la Xunta construirá 79 viviendas de promoción pública. / Cedida

Uno de los proyectos de mayor calado será el esperado centro deportivo con piscina de O Milladoiro, que el gobierno local quiere poner en marcha en este tramo final del mandato. A ello se suma la cobertura de pistas deportivas, la promoción de vivienda pública en colaboración con la Xunta y la próxima apertura del Centro Multifuncional, prevista para el 12 de septiembre.

«É, en definitiva, un último tramo de mandato con importantes proxectos que van transformar Ames e mellorar os servizos para a veciñanza», resume García, que asegura afrontar estos meses «ilusionados e con ganas».

Recreación virtual del futuro mercado municipal de Bertamiráns (Ames). / Cedida

Teo: servicios, deuda y nuevas infraestructuras

En Teo, la alcaldesa, Lucía Calvo, pone el acento en la continuidad de las inversiones y en la mejora de los servicios municipales. Según explica, el Concello mantendrá en 2027 unas consignaciones presupuestarias que califica de históricas y recuerda que durante su etapa de gobierno se han destinado más de seis millones de euros al arreglo de viario, infraestructuras públicas y patrimonio.

Calvo destaca también la reducción de la deuda municipal y asegura que las cuentas están hoy saneadas. Entre los proyectos previstos para los próximos meses figuran la entrada en funcionamiento del centro de día, prevista para principios de 2027, y la continuidad de las políticas de conciliación.

La alcaldesa destaca además el nuevo centro de salud de 18 consultas, que licita el Gobierno autonómico; la promoción de vivienda pública en parcelas cedidas a la Xunta y el desarrollo del polígono industrial, cuyo proyecto espera tener concluido en 2027 para poder iniciar después las expropiaciones.

Otro de los objetivos pasa por rematar la regularización de contratos de servicios que todavía continúan en precario y mantener la apuesta por la cultura y la puesta en valor del patrimonio local.

La alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, supervisa los trabajos de aglomerado en la aldea de Ameneiro, en la parroquia de Calo. / Cedida

Padrón encara una de las grandes obras del mandato

En Padrón, uno de los proyectos más importantes de este tramo final es la rehabilitación integral de la escuela infantil municipal, situada en la rúa Vila de Rianxo. La actuación, con un presupuesto cercano a los 800.000 euros, avanza dentro de los plazos previstos y el Concello confía en que el centro pueda reabrir antes de final de año.

La obra permitirá recuperar para el casco urbano un servicio que desde 2023 funciona de forma provisional en la antigua escuela unitaria de Carcacía.

El alcalde, Anxo Arca, ha defendido que el objetivo es disponer de una escuela infantil «moderna e ben dotada», mientras el Concello trabaja también en la futura licitación del servicio.

La actuación se suma a una cartera de inversiones que ronda los 1,5 millones de euros en licitaciones entre enero y agosto, con numerosas mejoras viarias en Herbón, Estramundi, Cambelas, Romarís, A Ponte, A Rocha, Pombal de Abaixo, Pousada, Prada y A Picaraña.

Todo esto sin olvidar la primera fase de la reforma de la plaza de abastos, con una inversión de 880.000 euros, así como el jardín urbano de la plaza de Ramón Tojo, la estación de bombeo de Tarrío para mejorar el abastecimiento en Prada, A Picaraña y Areal y distintas actuaciones en las calles Real y Pérsico.

Brión afronta inversiones por más de siete millones

También será un curso de importantes actuaciones en Brión, donde el gobierno municipal cifra en más de siete millones de euros el conjunto de proyectos que están en marcha o se desarrollarán durante los próximos meses. Entre los más avanzados figuran la renovación del alumbrado municipal con tecnología LED y la humanización de la avenida dos Ánxeles.

A ellos se sumarán la mejora del CEIP de Pedrouzos, el cierre del polideportivo del IES Brión, la reforma integral del acceso a los complejos deportivos municipales de Pedrouzos y la renovación de los campos de fútbol de Pedrouzos y Bastavales, además de la continuidad del plan de mejora de carreteras y accesos a los núcleos de las distintas parroquias.

«Este curso político vai ser especialmente movido en Brión», avanza el alcalde Pablo Lago, que destaca que muchas de las gestiones realizadas durante los últimos años se traducirán ahora en actuaciones. El ejecutivo municipal pone en valor el volumen inversor previsto, superior a siete millones, frente a un último presupuesto municipal de 7,7 millones de euros, como muestra de «a capacidade de traballo e a boa xestión feita por este Goberno».

El alcalde de Brión, Pablo Lago, observa el retranqueo de los postes de la línea de media tensión previo a la mejora de la carretera principal de Lamiño. / Cedida

O Pino: seguridad vial y servicios en las parroquias

En O Pino, el alcalde, Manuel Taboada, sitúa entre las prioridades el nuevo local social de San Mamede, con una inversión de 250.000 euros y concebido para acercar servicios municipales a los vecinos.

En Arca se trabaja además en la urbanización de la Rúa dos Mollados y la praza de Forcarei, con un presupuesto de 550.000 euros. El Concello espera completar esta actuación en octubre con el objetivo principal de mejorar la seguridad vial y peatonal en una zona muy transitada por vecinos y peregrinos.

A estas obras se suman las actuaciones del POS y las sendas peatonales y mejoras de carreteras repartidas por las parroquias, que alcanzan alrededor de un millón de euros y buscan facilitar la movilidad de los vecinos y reforzar la protección de los peatones.

Obras en la Rúa dos Mollados, en Arca-O Pino, que están a punto de finalizar. / Cedida

Boqueixón quiere extender el saneamiento a sus 105 aldeas

En Boqueixón, el alcalde, Ovidio Rodeiro, señala como una de las prioridades del nuevo curso político seguir ampliando la red de saneamiento con el objetivo de que llegue al 100% de las 105 aldeas del municipio, una cobertura que el Concello ya ha conseguido en el abastecimiento de agua. «As obras e os servizos teñen que estar canto antes a disposición dos veciños e veciñas para o seu desfrute», defiende el regidor.

El gobierno local prevé además continuar con la humanización de los núcleos, con actuaciones en Lestedo, mejorar la red viaria mediante nuevos aglomerados y seguir extendiendo las sendas peatonales. Rodeiro sitúa también los servicios sociales entre los ejes de este tramo del mandato, con medidas de conciliación, mejoras en las instalaciones educativas —actualmente se trabaja en la escuela infantil— y el objetivo de conseguir una nueva Casa do Maior. «Seguiremos facendo fincapé nos servizos sociais», destaca el alcalde.

El alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, supervisa la entrada en funcionamiento de la depuradora de Sergude. / Cedida

Oroso moviliza más de 2,7 millones

También Oroso encara el nuevo curso con una amplia cartera inversora. El gobierno de Álex Doval cifra en 2,7 millones de euros la inversión movilizada en once actuaciones urbanas, sociales, ambientales, viarias y de servicios.

La intervención de mayor cuantía es la transformación del Parque do Carboeiro, con 1,1 millones de euros. A ella se suman la mejora de la Escola Infantil A Ulloa, el aglomerado integral de Sigüeiro, el nuevo Local Social de Oroso y las sendas de O Cachopal, Valverde y O Barral.

La planificación incluye además actuaciones en parques empresariales, refugios climáticos, el parque infantil de la Praza Alexandre Bóveda, infraestructuras compartidas con Frades, el parque canino de Porto Avieira y nuevo mobiliario urbano sostenible.

«O importante non é só anunciar obras, senón conseguir que avancen, se liciten, se adxudiquen e acaben converténdose en realidades ao servizo da veciñanza», subraya el regidor.