Obras de eficiencia energética espolean la reapertura de la piscina climatizada de Melide
El Concello destina 149.905 euros a la modernización de las instalaciones
Los trabajos durarán cuatro meses, y repercutirán en un ahorro en los costes
La reapertura de la piscina climatizada de Melide está más cerca, tras adjudicar el Gobierno local, mediante procedimiento abierto simplificado, las obras de eficiencia energética de las instalaciones de producción de calor e iluminación. La actuación está subvencionada por la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, y cofinanciada por la Unión Europea en el marco del programa Galicia Feder 2021-2027. El presupuesto es de 149.905 euros, con un plazo de ejecución de 4 meses.
Iluminación
Con respecto a la mejora de la eficiencia de las instalaciones de iluminación, se propone la sustitución parcial de la iluminación convencional por iluminación de tipo LED. El alcance de la propuesta incluye la migración de todas las luminarias a iluminación de tipo LED, al tiempo que, en las zonas de uso continuo con afectación de la luz exterior, se implementarán sistemas de control lumínico que reduzcan la potencia lumínica de forma adaptativa.
Y para mejorar la eficiencia del circuito térmico, se propone la sustitución de las actuales calderas de propano, de tecnología de combustión atmosférica. El proyecto incluye la sustitución de las bombas circuladoras por equipos de alta eficiencia, la modificación hidráulica, la integración con la producción actual de A.C.S. y la automatización mediante control automático de toda la sala de máquinas, el desmontaje de toda la instalación existente y la ejecución de un silo de almacenamiento de pellets.
Menos gastos
Desde el Ejecutivo local explican que la actuación “representa un aforro nos costes no consumo de enerxía eléctrica, ao reducir a potencia instalada, así como unha mellor calidade na iluminación e eficiencia na produción de auga quente”. Del mismo modo, la modernización de los equipos evita el incremento de los daños y deterioros existentes en la actualidad y limita el gasto que ocasionaría el aumento de los deterioros actuales.
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