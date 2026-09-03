O festival Vimianzo M.O.L.A. comeza este venres no Castelo coa presentación da Biblioteca da Fisterranía
Modesto Fraga e Pepe Formoso divulgarán o proxecto editorial dando a coñecer obras de autores da Costa da Morte
Haberá tamén unha sesión de contacontos e teatro de monicreques
O Castelo de Vimianzo acollerá hoxe o comezo da segunda edición de Vimianzo M.O.L.A., o festival de murais, oralidade, literatura e artes que volve converter o recinto histórico nun punto de encontro ao redor dos libros, a palabra, a creación artística e a memoria.
A programación comezará ás 18.00 horas con dúas actividades simultáneas. Por unha banda, Modesto Fraga presentará o proxecto editorial Biblioteca da Fisterranía, acompañado por Pepe Formoso, presidente da Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte.
Neste acto daranse a coñecer as obras de grandes autores como Francisco Esmorís Recamán, Desiderio Paz Figueroa, Don Emerito, e Ramón Marcote, autor da única Historia de Galicia publicada na emigración en 1925.
Ao mesmo tempo, o público cativo poderá gozar do contacontos Os contos de Shakespeare, a cargo de Pedras de Cartón.
Ás 19.00 Julio Romero Suárez dará a coñecer a súa obra A primeira dama, un relato no que Michelle Obama convértese en protagonista do Camiño de Santiago.
A esa mesma hora o público familiar terá unha nova cita co teatro de monicreques da man da compañía A cova das letras, da actriz Cris Collazo, que representará Costureiriña bonita. A peza constitúe un recoñecemento ás costureiras e á moda galega na emigración a través do xogo e propón unha experiencia interxeracional que combina música, títeres, lendas e participación do público.
A xornada rematará ás 20.00 horas coa primeira das Conversas a pé de páxina, na que a xornalista Patricia Blanco conducirá un encontro con María Oruña e Arantza Portabales, dúas escritoras galegas de enorme éxito que conseguiron situarse entre as autoras máis lidas do panorama literario estatal.
Desde as 18.00 horas haberá no Castelo unha Feira de Libros.
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