O PSdeG esixe melloras en persoal e infraestruturas para os centros educativos de Ordes
Exporán as necesidades no Parlamento galego despois de se reunir coas familias e empregados aos que atinxe
Entre os colexios máis afectados, o do Mesón do Vento, Castelao, Campomaior e IES Número 1 e Maruxa Maio
O PSdeG-PSOE levará ao Parlamento de Galicia as reivindicacións da comunidade educativa ordense, tanto en persoal como en mantemento de infraestruturas. A nova chega logo de reunirse con representantes locais, e destacar a voceira socialista local Noelia Rivadas que "en materia educativa, ás demandas dende Ordes seguen sendo moi claras".
Especialistas e reformas
"Precisamos máis profesorado especialista tanto de PT (Pedagoxía Terapéutica) como da AL (Audición e Linguaxe) e tamén máis auxiliares educativos nos centros do Mesón do Vento, Castelao, Campomaior e IES Número 1 e Maruxa Maio", indica a socialista. "Tamén reclamamos no seu día unha reforma integral do Castelao, a dotación nun comedor para o Campomaior e máis persoal para o servizo de comedor do Mesón do Vento, onde mesmo se chegou a solicitar un axudante de cociña" engade.
Rivadas lamenta que "a día de hoxe non sabemos en que condicións van comezar as clases en setembro, con que dotación de persoal, e tampouco temos constancia de que o goberno local nin sequera solicitase unha reunión coa Consellería para abordar estas necesidades". "Non estamos falando, por tanto, de necesidades novas, senón de cuestións que levan moito tempo enriba da mesa e que precisan dunha xestión e unha resposta", conclúe a portavoz socialista.
Reclamacións
Pola súa banda, o deputado socialista Aitor Bouza anuncia que levará ao Parlamento "todas as súas reivindicacións, tanto de infraestruturas, de rehabilitación dos centros, que tan necesarias son, inclusive de ampliacións nos casos nos que así é necesario para que poidan ter un servizo de comedor". "Tamén, por suposto, reclamaremos neste inicio de curso escolar todo o profesorado para cubrir as necesidades educativas de todo alumnado de Ordes", salienta o deputado no Parlamento galego.
Ademais, o grupo socialista fará "as correspondentes emendas aos orzamentos da Xunta de Galiciapara que se acometan canto antes e que os dereitos das alumnas e dos alumnos de Ordes sexan recoñecidos".
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