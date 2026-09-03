El superpino resistente a las plagas medra en un vivero público de Oroso

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitó el nuevo huerto de semillas de Pinus radiata del vivero público de A Falmega, en Oroso, un superpino para la producción de material forestal de reproducción cualificado. La noticia llega tras su inscripción tanto en el Rexistro Galego de Materiais de Base como en el nacional desde este mismo año para la mejora genética del monte gallego.

Clones selecionados

Durante la visita, en la que estuvo acompañada por la directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro; por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; y por el director-gerente de Seaga, Martín Martínez; la conselleira explicó que este huerto se estableció durante los años 2021 y 2022, con una superficie de 6,57 hectáreas e integrado por 105 clones seleccionados para garantizar la producción de semilla forestal de alta calidad. En este sentido, destacó que se sigue avanzando en la estrategia autonómica de impulso a la mejora de la genética forestal.

Además, añadió que este material genético procede del también vivero público de Areas, en Tui, por lo que se asegura la trazabilidad y continuidad del programa gallego de mejora genética de esta especie. Su selección se realizó por la buena conformación para la producción maderera, buscando mejores crecimientos y valor para la industria, pero también tolerancia a la banda marrón (infecciones de hongos) o a otras contingencias que puedan afectar a esta especie.

Alta calidad

Gómez señaló que este tipo de recursos para mejorar la genética forestal permiten asegurar la disponibilidad de material de reproducción de alta calidad, adaptado a las necesidades de la silvicultura actual y a los retos derivados del cambio climático. Al mismo tiempo, también señaló que esta labor contribuye a la sostenibilidad de las futuras masas forestales y a la mejora de la productividad y resiliencia de los montes gallegos, ya que se trata de plantaciones establecidas con árboles seleccionados por sus caracteres superiores.

Además, con la inclusión de este huerto de semillas de Pinus radiata de categoría material cualificado en el Rexistro Galego de Materiais de Base para la producción de recursos forestales de reproducción, se está trabajando para conseguir plantas mejoradas genéticamente más resistentes a las enfermedades de las bandas.