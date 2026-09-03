Romería para reivindicar la reparación de la presa de Castenda y la figura de Zendal desde Tordoia
La romería busca concienciar sobre la necesidad de arreglar un elemento etnográfico del S. XVIII deteriorado desde hace una década por las riadas
El evento ordense, que se celebra este sábado, también rendirá homenaje a la enfermera ordense clave en la expedición de la vacuna contra la viruela
La carballeira situada junto al río Lengüelle, en la parroquia de Numide (Tordoia), acogerá este sábado 5 de septiembre, la Romería da Presa a partir de las 18.00 horas. La celebración busca reunir a los vecinos en un espacio natural y reclamar la reparación de la presa de Castenda, deteriorada desde hace alrededor de doce años a causa de una riada.
Cerca de la vía verde
La presa, situada en las proximidades de la Vía Verde y entre los municipios de Ordes y Tordoia, es una construcción del siglo XVIII y un elemento singular del patrimonio etnográfico de la comarca. Vinculada históricamente a la actividad agropecuaria, con el paso del tiempo se convirtió también en un lugar de ocio y encuentro, integrado en la memoria colectiva de las parroquias próximas. Los pasos de la estructura facilitaban la comunicación entre las dos orillas del Lengüelle, especialmente entre Numide, en Tordoia, y Parada, en Ordes. Su recuperación permitiría restablecer esa conexión y mejorar el acceso desde la Vía Verde a lugares de interés cultural y turístico de Tordoia, como el dolmen de Cabaleiros.
Riadas y mantenimiento
Sin embargo, las riadas y la falta de mantenimiento han agravado su deterioro hasta dejarla sin sus usos tradicionales y en riesgo de pérdida definitiva. La romería pretende llamar la atención sobre esta situación e impulsar la protección de un espacio de valor histórico, paisajístico y social. Por ello, la proximidad de la presa a la parroquia de Parada, lugar de nacimiento de Isabel Zendal, servirá de hilo conductor para recordar y homenajear a esta figura gallega, reconocida internacionalmente por su participación decisiva en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que llevó la vacuna contra la viruela a América.
El programa incluirá una representación teatral sobre Isabel Zendal, una charla de Antón López Mariño, investigador, escritor y biógrafo de Zendal, y la intervención de Carlos Nárdiz, catedrático emérito de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña. También habrá una demostración de esgrima histórica a cargo del maestro internacional Tom Puey, además de música tradicional, merienda y baile popular.
Presentación con Carmen Blanco
La escritora Carmen Blanco Sanjurjo presentará y conducirá las actividades, en las que también participarán grupos artísticos. La organización anima a las personas asistentes a llevar su propia merienda para compartir una tarde de convivencia. La iniciativa está promovida por un grupo vecinal, con la colaboración desinteresada de varias entidades y el apoyo del Ayuntamiento de Tordoia.
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