Romería para reivindicar la reparación de la presa de Castenda y la figura de Zendal desde Tordoia

La carballeira situada junto al río Lengüelle, en la parroquia de Numide (Tordoia), acogerá este sábado 5 de septiembre, la Romería da Presa a partir de las 18.00 horas. La celebración busca reunir a los vecinos en un espacio natural y reclamar la reparación de la presa de Castenda, deteriorada desde hace alrededor de doce años a causa de una riada.

Cerca de la vía verde

La presa, situada en las proximidades de la Vía Verde y entre los municipios de Ordes y Tordoia, es una construcción del siglo XVIII y un elemento singular del patrimonio etnográfico de la comarca. Vinculada históricamente a la actividad agropecuaria, con el paso del tiempo se convirtió también en un lugar de ocio y encuentro, integrado en la memoria colectiva de las parroquias próximas. Los pasos de la estructura facilitaban la comunicación entre las dos orillas del Lengüelle, especialmente entre Numide, en Tordoia, y Parada, en Ordes. Su recuperación permitiría restablecer esa conexión y mejorar el acceso desde la Vía Verde a lugares de interés cultural y turístico de Tordoia, como el dolmen de Cabaleiros.

Riadas y mantenimiento

Sin embargo, las riadas y la falta de mantenimiento han agravado su deterioro hasta dejarla sin sus usos tradicionales y en riesgo de pérdida definitiva. La romería pretende llamar la atención sobre esta situación e impulsar la protección de un espacio de valor histórico, paisajístico y social. Por ello, la proximidad de la presa a la parroquia de Parada, lugar de nacimiento de Isabel Zendal, servirá de hilo conductor para recordar y homenajear a esta figura gallega, reconocida internacionalmente por su participación decisiva en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que llevó la vacuna contra la viruela a América.

Estado actual de la presa de Castenda, en Tordoia / Cedida

El programa incluirá una representación teatral sobre Isabel Zendal, una charla de Antón López Mariño, investigador, escritor y biógrafo de Zendal, y la intervención de Carlos Nárdiz, catedrático emérito de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña. También habrá una demostración de esgrima histórica a cargo del maestro internacional Tom Puey, además de música tradicional, merienda y baile popular.

Presentación con Carmen Blanco

La escritora Carmen Blanco Sanjurjo presentará y conducirá las actividades, en las que también participarán grupos artísticos. La organización anima a las personas asistentes a llevar su propia merienda para compartir una tarde de convivencia. La iniciativa está promovida por un grupo vecinal, con la colaboración desinteresada de varias entidades y el apoyo del Ayuntamiento de Tordoia.