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A Baña estrea un ciclo de sete monólogos e narración oral que chegará ás parroquias

Ademais de na capital local, haberá espectáculos en Sanamede e Fiopáns dende a vindeira semana

Contarán con Vero Rilo, Brais das Hortas, Lupe Blanco, Sergio Alba, Patty Diphusa e Lalá Teatro

Vero Rilo nunha das súas representacións para os máis cativos

Vero Rilo nunha das súas representacións para os máis cativos / Vero Rilo

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Marcos Manteiga Outeiro

A Baña

O Concello da Baña leva os mellores monólogos ata o rural. Así, e concellería de Acción Social, Cultura e Servizos á Cidadanía pon en marcha un novo ciclo que ofrecerá sete espectáculos entre setembro e novembro. A programación achegará ao municipio diferentes propostas de humor, narración oral, música e teatro.

Dende o día 11

Este programa arrincará o venres 11 de setembro, ás 21.00 horas, no local social de Sanamede de Monte. Vero Rilo presentará Tralalareira, un espectáculo no que a palabra e a música se atopan sobre o escenario. Rilo estará acompañada polo acordeonista Santi Cribeiro.

A segunda cita será o venres 25 de setembro, ás 20.30 horas, no auditorio da Casa da Cultura da Baña. Lupe Blanco representará Quen inventou o rap?, unha proposta que establece conexións entre a regueifa e outras formas de improvisación oral.

Na capital local

A programación continuará o venres 9 de outubro, tamén ás 20.30 horas na mesma casa da cultura, con Sergio Alba e o espectáculo Dous rombos... Pasa para a cama! Unha semana despois, o venres 16 de outubro, ás 20.30 horas, Brais das Hortas achegará ao mesmo escenario Contos de defuntos e outros asuntos.

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O ciclo retomarase o venres 6 de novembro, ás 20.30 horas, no auditorio da casa da cultura. Patty Diphusa protagonizará Sexo seguro... Seguro? A seguinte función trasladarase ao local social de Fiopáns. Será o sábado 14 de novembro, ás 20.30 horas, con Lalá Teatro e o seu espectáculo As Josefas. Tarabela Creativa pechará a programación o sábado 21 de novembro, ás 20.00 horas, no auditorio da casa da cultura, coa representación de O que non estaba escrito. Este ciclo conta coa colaboración da Rede Cultural da Deputación da Coruña.

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