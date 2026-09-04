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Revolucionan el parque de Pardiñeiros en Milladoiro con 300.000 euros y juegos inclusivos

El diseño global del área de ocio fomentará el juego compartido y la interacción entre usuarios de diferentes capacidades y edades

Garantizan al mismo tiempo la accesibilidad, seguridad y una diversidad de estímulos adaptadas a las posibilidades de todos

Recreación virtual de cómo quedará el parque de Pardiñeiros, en O Milladoiro

Recreación virtual de cómo quedará el parque de Pardiñeiros, en O Milladoiro / Cedido

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Marcos Manteiga Outeiro

Ames

La concejalía de Obras e Servizos Básicos de Ames dirige el proyecto aprobado en junta de gobierno para la mejora y acondicionamiento del parque de Pardiñeiros, en O Milladoiro, con un presupuesto base de 299.908 euros (con IVA), y dentro del plan principal de obras POS+ 2026 Aportación 2025 y Aportación 2026, dotado con 1.548.543 €. La actuación, en concreto, incluye juegos inclusivos, césped artificial y pérgola.

Diversificar el ocio

Según el edil de Obras, Gustavo Nieto, “o proxecto contempla a instalación de novos xogos infantís inclusivos, que permitan diversificar as posibilidades de lecer e ampliar o rango de idades ao que vai dirixido o parque. Entre eles incluirase un elemento de maiores dimensións pensado para nenas e nenos de máis idade, reforzando así o carácter inclusivo e familiar do parque. Este é un modelo de parque pensado para a inclusión e convivencia de rapazada dun amplo rango de idades e diferentes capacidades”.

Además, la actuación propiciará la modernización del área infantil y la renovación del pavimento con césped artificial dotado de parámetros de amortiguación adaptados a las distintas alturas de caída, garantizando la seguridad, incorporando elementos lúdicos y un circuito de educación vial integrados en el propio suelo, con un carácter atractivo, interactivo y didáctico. Integrará, asimismo, las dos áreas de ocio existentes, incluida la de mayor tamaño situada bajo la pérgola, con la zona contigua y el conjunto de la urbanización.

Zonas de convivencia vecinal

La intervención, que incluye nuevas zonas de estancia para el descanso y la convivencia vecinal, renovándose el mobiliario urbano, se completará con nuevas zonas ajardinadas que favorecerán la presencia de vegetación y la integración de la naturaleza en el entorno urbano. El objetivo es convertir el parque Pardiñeiros en un espacio más funcional, acogedor y atractivo, adaptado a las necesidades actuales de las familias y de la vecindad.

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El modelo inclusivo no se limita a incorporar elementos accesibles o separar los juegos para personas con discapacidad. Se basa en un diseño global en el que juegos, recorridos y zonas de estancia se conciben desde el inicio para facilitar la participación de todos los usuarios. Este modelo fomenta el juego compartido, la interacción, la convivencia y el desarrollo social, garantizando al mismo tiempo la accesibilidad, la seguridad y una diversidad de estímulos adaptada a diferentes capacidades y necesidades.

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