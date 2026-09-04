Caión celebrará as Festas dos Milagres con catro xornadas de actos relixiosos, verbenas e propostas infantís
O alcalde coordina coa parroquia e as forzas de seguridade o dispositivo para o desenvolvemento das celebracións
A parroquia de Caión (A Laracha) prepárase para celebrar as Festas dos Milagres, de Interese Turístico de Galicia, a cita relixiosa máis destacada do ano no municipio. O propio día da romaría, o 8 de setembro, será festivo local.
Os Milagres de Caión contan cunha ampla e variada programación cultural e de ocio combinada cos actos relixiosos que, como cada ano, se agarda sexan multitudinarios.
Para presentar oficialmente os carteis cos eventos recreativos e relixiosos, e tamén co propósito de coordinar o dispositivo de seguridade tanto na contorna do santuario como no centro da vila, todas as partes implicadas na organización do evento reuníronse no centro social de Caión.
No encontro participaron o alcalde, José Manuel López Varela; os concelleiros Patricia Bello, Pablo Cambón e Alberto Blanco; o párroco de Caión, Andrés Trinquete; representantes da comisión de festas, encabezados pola súa presidenta, Nerea Blanco; e axentes da Garda Civil e da Policía Local.
O alcalde agradeceu á nova comisión o seu esforzo e implicación para dar continuidade a unha celebración tan arraigada e seguir enchendo Caión de actividades especialmente durante o verán.
José Manuel López Varela puxo en valor que se trata dunha Festa de Interese Turístico de Galicia, cunha importante dimensión cultural, relixiosa e social, e salientou que "para o Concello é un orgullo colaborar coa comisión, coa parroquia e co resto de entidades implicadas".
Os integrantes da comisión animan a veciñanza e a todas as persoas que habitualmente se achegan a Caión nestas datas a participar no programa e a gozar dunha celebración que, ano tras ano, reúne numerosas familias e visitantes na vila.
Tamén o párroco destacou a importancia de manter o carácter propio dos Milagres, combinando a dimensión espiritual e relixiosa da celebración coa convivencia e o ambiente festivo que acompañan estes días, e animou a participar tanto nos actos litúrxicos como nas actividades programadas.
Actos relixiosos
O programa relixioso comezará este sábado, día 5, ás 20.30 horas, coa primeira xornada da novena na igrexa parroquial de Caión, que continuará nos días seguintes.
O domingo 6, despois da misa das 12.00 horas, terá lugar a tradicional procesión de subida ao santuario, un dos momentos máis significativos das celebracións.
O martes 8 de setembro, día propio da Romaría dos Milagres, celebrarase a festividade central. A misa solemne terá lugar ás 13.00 horas. A sesión vermú estará amenizada polo grupo Fuego.
O venres 11 a sesión vermú e a verbena estarán amenizadas pola orquestra Miramar e Disco Móbil CDC.
O sábado 12 a música da sesión vermú e da verbena correrán a cargo da orquestra Costa Dorada e da Disco Móbil CDC.
Finalmente, o domingo 13, despois da misa das 12.00 horas no santuario, celebrarase a tradicional procesión de baixada, acompañada da Agrupación Musical de Abegondo, seguida da misa das 13.30 horas na igrexa parroquial. A sesión vermú estará amenizada polo grupo Alaska.
Un programa festivo para todos os públicos
O Concello terá unha participación directa no programa financiando dous espectáculos. O martes 8 ás 19.00 horas o protagonismo será para os monicreques con Os monifantes e o sábado 12, a actuación da Asociación Cultural Arume ás 19.30 horas.
Tamén o venres será o Día do Neno, un dos principais atractivos das festas. Desde as 15.30 ata as 20.30 horas haberá tren turístico e xogos infantís.
O Concello convida a veciñanza da Laracha e as persoas que se acheguen estes días a Caión a participar nas actividades e a gozar dunha das celebracións máis tradicionais e multitudinarias do municipio, "contribuíndo entre todos a manter vivo o carácter singular das Festas dos Milagres".
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