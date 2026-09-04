Chévere, Mofa e Befa, 'El Brujo' e Alba Flores, entre os protagonistas do Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo
O FIOT regresa do 23 de setembro ao 31 de outubro con 43 espectáculos e máis dunha vintena de actividades paralelas
Antonio Porteiro, responsable técnico do festival desde hai 25 anos, será premiado co Xograr de Outono
Cando todo cae, ven ao teatro. Baixo este lema chega a Carballo unha nova entrega do Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT), que celebrará a súa 35ª edición do 23 de setembro ao 31 de outubro.
A presentación tivo lugar este venres no Pazo da Cultura, nun acto no que tamén se representou o espectáculo Unha señora orquestra, de Torta Torta.
Na presentación participaron o alcalde, Daniel Pérez; a edil de Cultura, Maruxa Cotelo; o director de Agadic, Jacobo Sutil; a deputada provincial Natividade González; Alberto Sueiro, director do FIOT; e Luís Calvo, presidente da Fundación Luís Calvo, que sopraron as velas do 35 aniversario do festival.
O programa desta edición está marcado polo colapso nun tempo de vertixe e incerteza: a crise económica e ambiental, os conflitos internacionais, o problema da vivenda...
Alberto Sueiro, director do festival, dixo que “o FIOT propón unha lectura optimista do colapso: non como punto final, senón como movemento, transformación e oportunidade de reinvención. Nun momento de colapso, a escena pode salvar a nosa realidade. Caos, oportunidade, latido, arte, perspectiva, soño, ousadía… todos estes conceptos caben no noso programa. Podemos garantir que, quen asista ao FIOT, non quedará indiferente”.
O director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, destacou o FIOT como “un dos grandes escaparates para a creación escénica e para o encontro das compañías co público en Galicia” e incidiu na súa capacidade para combinar “a presenza de propostas chegadas de diferentes territorios coa atención continuada ao talento e á produción galegos”.
Así mesmo, fixo referencia á axuda que recibe o certame por parte da Xunta de Galicia, cifrada este ano en 47.300 euros a través da convocatoria de subvencións de festivais profesionais galego do ámbito das artes escénicas.
Para o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, a presenza de novas creacións reforza “a función dos festivais como espazos que non se limitan á exhibición, senón que tamén contribúen a acompañar os procesos de produción, favorecer novas estreas e ampliar o percorrido dos espectáculos”.
O FIOT reúne un ano máis o mellor da escena actual en Carballo ao longo de cinco semanas. No cartel figuran nomes imprescindibles da escena galega, española e internacional, como Alba Flores, Alberto Velasco, almealera, Andrés Lima, Carles Sans (fundador de Tricicle), Chévere, a Companhia do Chapitô, Delphine de Vigan, Esther Carrodeguas, Gloria Muñoz, Juan Carlos Fisher, Lúa Mosquetera, María Velasco, Mofa e Befa, Rafael Álvarez El Brujo, Spinish Circo e Titzina, entre outros.
En total, representaranse 43 espectáculos (con 8 estreas absolutas e 9 estreas en Galicia) procedentes de Andalucía, Aragón, Cataluña, Valencia, Madrid, Castela León, Galicia e Illas Baleares, e tamén de Portugal.
Xograr de Outono
Haberá tamén residencias artísticas e máis dunha vintena de actividades, como a exposición ZoomFIOT, presentación de libros e coproducións, gravación en directo dos podcasts do OndaFIOT, os Café con…, unha homenaxe a Manuel Lorenzo, lecturas dramatizadas, encontros co público ao rematar a función, a colaboración coa Noite Europea das Persoas Investigadoras, o Premio do Público, o Certame de Teatro Lido ou a entrega do galardón Xograr de Outono.
O FIOT está organizado pola Asociación Telón e Aparte e o Concello de Carballo, co patrocinio da Xunta, a Deputación da Coruña, o Ministerio de Cultura e a Fundación Luís Calvo Sanz e a colaboración da Libraría Brañas, Camiño Escena Norte, o Colectivo RPM e o CCA Carballo.
O Programa de Sala abrirase o sábado 3 de outubro con Chévere e a súa última creación ICTUS (anatomía de A derradeira leición de Castelao), unha peza de teatro documental coproducida polo Centro Dramático Nacional que parte do emblemático cadro de Castelao para reflexionar sobre a memoria persoal e colectiva, o esquecemento e a identidade, como non, co selo tan característico da prestixiosa compañía.
Pola súa banda, o venres 9 a portuguesa Companhia do Chapitô regresa ao FIOT para levar ao escenario a súa particular revisión cómica da Odisea. O sábado 10 será a estrea en Galicia de Las gratitudes, aclamada montaxe a partir do fenómeno literario de Delphine de Vigan, con Gloria Muñoz á fronte dun reparto dirixido por Juan Carlos Fisher.
O Programa de Sala continuará o sábado 17 con Libres!!!, un vitalista cabaré anarcosicalíptico de Esther Carrodeguas, protagonizado por Alba Flores e dirixido polo Premio Nacional de Teatro Andrés Lima, que recupera a memoria e a rebeldía das Mulleres Libres da Guerra do 36 para reivindicar a utopía e a capacidade de transformar o mundo.
O 23 de outubro, Mofa e Befa estreará A arte da guerra, coprodución do FIOT que converte o tratado de Sun Zi nunha sátira feroz e irreverente sobre o poder, o engano e os conflitos do noso tempo.
O sábado 24, a vangarda escénica aterra no FIOT con Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos, de María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024. A celebrada peza, que poderá verse por primeira vez en Galicia, combina autoficción, ciencia ficción, música en directo, danza e creación audiovisual para falar do amor, os afectos e a necesidade de recuperar as utopías.
Xa na recta final do festival, o venres 30, Titzina iniciará no FIOT a xira de Disección de la bondad en tres actos, unha farsa que, desde a investigación e o humor, explora os límites entre a verdade, a memoria, a identidade e a mentira.
Finalmente, o sábado 31, Rafael Álvarez El Brujo pechará a programación coa estrea en Galicia de La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús, un arriscado monólogo que mestura humor, palabra, improvisación, música en directo e reflexión da man do gran mestre das táboas.
Obxecto Teatral Non Identificado
O OTNI (Obxecto Teatral Non Identificado) volve ofrecer unha das apostas máis singulares e arriscadas do FIOT, cunha programación que reúne novas voces, linguaxes híbridas e propostas que exploran os límites da creación escénica.
O xoves 1 de outubro, Carlota Mosquera e a súa compañía abrirán a sección con Ninguén tira fotos nos enterros, unha autoficción sobre a morte e a memoria desde a mirada dunha nena, que chega ao FIOT en formato grande despois de nacer no M2 de 2023, onde obtivo o premio á mellor interpretación.
O domingo 11, Yo nací en un surco de judías, de almealera, Premio Fetén 2026 ao mellor espectáculo, achegará ao público as voces de agricultoras e gandeiras nunha peza de teatro documental que percorre 3.600 quilómetros para reflexionar sobre o mundo rural, o despoboamento, a memoria e o futuro da terra.
O xoves 15, o artista e investigador galego Álvaro Corral Cid presentará Asoballada por fentos, un work in progress desenvolvido no marco das Residencias Paraíso 2026 que, entre concerto e conferencia performativa, revisita a memoria folclórica galega e a instrumentalización das tradicións durante o franquismo.
O venres 16, a compañía catalana PSiRC traerá en estrea en Galicia Cosas pequeñas, unha proposta multidisciplinar que combina circo contemporáneo, teatro de obxectos, microcine e poesía visual para preguntarse que nos fai humanos nun mundo dominado polas máquinas e os algoritmos.
Pola súa banda, o domingo 18, tamén en estrea en Galicia, La Rueda Teatro Social presentará Doce metros cuadrados de piel, unha experiencia de creación interxeracional que reúne seis persoas de diferentes idades para falar, sen tabús e desde o humor, do corpo, o desexo, o pracer, a sexualidade e as formas de amar ao longo da vida, incorporando ademais participantes de Carballo nun proceso de mediación previo á función.
Finalmente, o domingo 25, o OTNI pechará a súa programación con Solo quería bailar, de Olalla Hernández, unha traxicomedia sevillana punk baseada na premiada novela de Greta García e dirixida por Alberto Velasco, que combina monólogo, humor e danza para retratar a precariedade, a burocracia e as estruturas de exclusión a través da historia dunha bailarina condenada a trinta anos de cárcere.
A rúa dos contos
O FIOT esténdese tamén pola cidade e polo territorio a través dunha ampla programación de proximidade. A Rúa dos contos volverá converter bares, cafés e outros espazos cotiáns en escenarios para a palabra, o humor, a improvisación e a retranca, con propostas como ¡Por fin me voy!, a despedida escénica de Carles Sans, fundador de Tricicle, que celebra 45 anos de traxectoria; As ben dadas, de Atenea García, que recupera con humor as historias das disidencias sexuais en Galicia; A historia vaxenial, de Raquel Nogueira e Iván Marcos, unha irreverente viaxe pola representación do corpo feminino ao longo da historia; Pequenos pero faltóns, de Adrián do Regenco e Pablo Alvite, sobre as contradicións da vida cotiá desde a nova retranca galega; e La voz del becario show, de El Famoso Trino, que leva ao escenario a súa sátira viral das falsas noticias.
A programación complétase con historias da memoria oral de Galicia da man de Carmen Conde, a poesía acústica con Lúa Mosquetera e o humor imprevisible de Josito Porto, ademais da improvisación de Fábrica de Impro e a sesión musical de DJ Maikel.
Teatro de rúa
Pola súa banda, o Teatro de rúa levará ás prazas e parques de Carballo catro propostas de circo contemporáneo: Fins al Cel, de Spinish Circo, unha gran peza acrobática sobre a confianza e a cooperación; 5.0, de Sue Moreno, unha reivindicación da madurez a través do circo, a danza, o flamenco e o humor; Tavole, de Zirko Txosko, que explora o equilibrio e o xogo desde o absurdo; e Domte, de Nacho Flores, unha proposta poética construída arredor do movemento e da manipulación de obxectos.
O FIOT en Ruta achegará o festival a outros espazos de Carballo con pezas como Vidas enterradas, un conmovedor exercicio de teatro documental sobre as vítimas da Guerra Civil e o franquismo.
FIOTiño e Certame de Micro-Escenas M2
Para o público máis novo, FIOTeen e FIOTiño combinan creación contemporánea, humor, circo e música con propostas como Caballito de mar, un monólogo sobre a diversidade, os afectos e a liberdade de ser; A arte da guerra, de Mofa e Befa, unha sátira irreverente sobre o poder e os conflitos; e Oh! Onde deterse a mirar, de asSircópatas, unha viaxe familiar entre circo e música.
Finalmente, o Certame de Micro-Escenas M2, pioneiro en Galicia e na súa décima edición, reunirá seis creacións de pequeno formato —cinco estreas absolutas— en espazos singulares de Carballo, con propostas como wOHrk, de Iván Dávila, unha peza de clown e humor absurdo sobre a precariedade e as fronteiras entre vida e traballo; A vinganza contra o Dr. Tirarrollas, da Compañía Humana, unha divertida peza de teatro de obxectos contra os estereotipos de xénero e a discriminación das mulleres na sanidade; Fogar, de La Tercera, unha proposta de máscaras e teatro físico sobre os prexuízos e estereotipos do choque entre o rural e o urbano; A casa do avó, de Candil Teatro, unha historia familiar que reflexiona, a través dos obxectos, sobre a memoria e o consumo; A vergonza era verde e comeuna a vaca, de Alicia López Méndez, un solo de danza contemporánea que explora a liberdade, a identidade e a memoria galega; e Planeta pop: a alien que se converteu en superestrela, de Aterradas, unha comedia musical e tecnolóxica sobre a industria musical vista desde unha mirada extraterrestre.
Xograr de Outono
O Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo outorgará este ano o premio Xograr de Outono a Antonio Porteiro, responsable técnico do festival desde hai 25 anos e unha das persoas imprescindibles para entender a historia e o presente desta cita coas artes escénicas galegas.
O galardón mantén así o seu propósito de recoñecer anualmente traxectorias fundamentais para o sector e, nesta ocasión, pon o foco nunha profesión esencial que permanece habitualmente fóra dos focos: a dos equipos técnicos que fan posible que o teatro aconteza.
Nesta edición, as xograresas e xograres do FIOT queren recoñecer en Antonio Porteiro unha maneira de entender o oficio baseada na profesionalidade, na confianza, na capacidade de traballo e, sobre todo, en facer posible o imposible.
Durante un cuarto de século, Antonio traballou man a man co festival para sacar adiante cada edición, cada espectáculo e cada necesidade técnica, converténdose nunha peza fundamental dun equipo que fai realidade a programación do FIOT.
Porque, como el mesmo adoita dicir con retranca cando un reto parece imposible, “queredes meter un pé do 45 nun zapato do 36”. E Antonio faino posible.
O seu compromiso transcende, ademais, o propio festival. Desde a súa empresa, Sonpress, que fundou e dirixe, leva décadas contribuíndo ao desenvolvemento do tecido cultural da comarca e colaborando con profesionais e proxectos de toda Galicia e do resto de España.
A súa traxectoria e a súa forma de traballar convertérono nun profesional especialmente querido e respectado polos equipos técnicos que pasan por Carballo, procedentes de diferentes lugares de España e tamén do estranxeiro.
- Galicia afronta un nuevo episodio de calor extremo: la Xunta activa la alerta roja por temperaturas de hasta 38 grados
- El negocio de Santiago con 136 años que se adelantó a la venta online: 'El Internet de antes eran los buses
- De rodarse muy cerca de Santiago al ‘prime time’ de Antena 3: así es la serie que revive hoy en TV la Galicia del siglo XX
- La historia de cuatro profesores que llegan con plaza a las aulas gallegas: 'As ganas superan o medo
- Seis policías nacionales salvan la vida a una mujer tras una brutal agresión de su pareja en una vivienda de Santiago
- Regresa a Santiago la moda de los mercadillos de Viena con más de 800 prendas de segunda mano desde 1 euro
- El coro compostelano que busca nuevas voces te espera en el IES de Sar
- Solo cinco grados de la USC en Santiago mantienen vacantes a las puertas del inicio de curso