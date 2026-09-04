Encuentran muerto a un hombre desaparecido en Muxía

Un hombre fue hallado muerto en la noche de ayer en una finca del lugar de A Baiuca, perteneciente a la parroquia de Moraime en Muxía.

Residente en el centro de la localidad de A Costa da Morte, la familia de este varón había denunciado su desaparición a lo largo de la tarde de ayer. Según detalla la Axencia Galega de Emerxencias, se tuvo constancia de su ausencia alrededor de las 19.00 horas de este jueves.

Se dio aviso entonces a la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Muxía, que iniciaron su búsqueda.

Unas horas más tarde, sobre las 22:00, los miembros de la Policía Local indicaron que una vecina del lugar encontró al desaparecido en una finca en Baiuca.

Había fallecido, por lo que nada se pudo hacer por salvarle la vida.