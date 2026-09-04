El alcalde de A Estrada elogia la generosidad de las familias que acogieron a niños saharauis

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, presidió la recepción a las familias del municipio que participaron este año en el programa Vacaciones en Paz. “Hoxe tócanos a parte máis triste, que é a de despedirnos dos nenos e nenas que pasaron o verán connosco”, aportaba al hilo de un proyecto de acogida temporal que desde hace ya muchos años coordina la entidad Solidariedade Galega co Pobo Saharauí. A la espera de su regreso el próximo verano, el Ayuntamiento hizo entrega a cada una de estas niñas de una mochila con artículos de higiene personal, ropa y libros infantiles.

Loas a las familias

El regidor también subrayaba que “sempre digo que é fabuloso e moi loable o que fan estas familias”. “Eles levan a mochila cargada de recordos que os marcarán durante as súas vidas, pero os nenos da Estrada aprenden tamén moito deles e dálles unha sensibilidade especial”, consideró Louzao Dono. “Esperámolos aquí xa para o ano que vén”, continuó el mandatario, que quiso expresar públicamente su admiración y agradecimiento a las familias acogedoras.

“A experiencia é marabillosa e moi gratificante. É algo que hai que vivir, non se pode explicar. Eu estou encantada con ela, que é xa unha máis da familia; unha filla máis”, compartió Jenny Pazos, quien acogió por primera vez en su hogar a una niña saharaui. “Agora o duro é vela marchar, pero temos a esperanza de que volva para o ano”, señaló.

Desde Roxos

Las familias de A Estrada, acompañadas en este acto de despedida por otra de Roxos (Santiago) que también participó en el programa, están ahora inmersas en los preparativos de la maleta para que estos tres menores partan el lunes hacia los campamentos de Esmara y Auserd. “Hai que ver moi ben o que poden levar e o que non, ademais de que son 23 quilos nos que non te podes exceder nin un gramo. Produtos de aseo, hixiene, algunha conserva...algo que lles facilite alá e que tamén lles lembre isto”, explicaron.

A la hora de responder qué fue lo que más sorprendió a quienes viven esta experiencia de acogida por primera vez, Jenny Pazos no tuvo dudas: “O rápido que aprenden”. “Esta nena veu sen falar nada de español e vai falando bastante ben. Non sabía nadar e aos dous días estaba facendo mergullo xa. Tamén sacan carácter”, dijo. “A ela penso que lle sorprendeu un pouco todo: a familia, a unión, ir con amigos, a piscina... Penso que lle chama moito a atención esta vida que, por suposto, non teñen alá”, relató.