El pueblo gallego que reparte 20.000 raciones de callos este fin de semana: ideal para recorrer a pie, con catas gratis y cine al aire libre

Veinte mil raciones de callos, música y actividades para toda la familia. Ese es el plan que ofrece un pueblo gallego, que celebra este fin de semana una de sus grandes citas gastronómicas.

La localidad, situada a una hora de Santiago, se adelanta a la bajada de las temperaturas con una fiesta de cinco días en honor a uno de los platos más famosos de las mesas gallegas. El evento arrancó este mismo jueves 3 de septiembre con animación para los más pequeños, pero tendrá su jornada más fuerte el domingo 6, cuando el pueblo se llenará del olor de los más de 5.000 kilos de garbanzos y carne que los vecinos repartirán con motivo de la XXXII Festa dos Callos de Salceda de Caselas.

Los asistentes que se acerquen a la villa podrán gozar de degustaciones gratuitas acompañadas de vino, marcharse a casa con una cazuela conmemorativa de la celebración y entretenerse con monólogos y espectáculos circenses. El toque dulce lo pondrán los puestos de repostería, que ofrecerán productos típicos, y se podrá bailar al ritmo de las charangas.

Uno de los vecinos reparte las raciones de callos en el día grande del festejo. / EURORREXIÓN/ANXO GUTIERREZ

Así será el programa de la Festa dos Callos de Salceda de Caselas de 2026

Tras la jornada del 3 de septiembre dedicada a las familias, la Festa dos Callos de Salceda continuará este viernes 4 con música en directo. Los actos principales se desarrollarán en el parque Raíña Aragonta y en la plaza del Ayuntamiento, a la que convendrá acudir con apetito.

A las 20.30 horas tendrá lugar el último espectáculo de Sue Moreno, 5.0, que asombrará al público con sus equilibrios y acrobacias. Merecerá la pena quedarse paseando hasta las 22.00 horas, cuando arrancará el XVIII Serán dos Callos, que funcionará de antesala para la cita gastronómica del domingo.

En esta previa, que se celebrará en la plaza del Concello de Salceda, vecinos y visitantes catarán gratis los callos al ritmo de diversos grupos de música tradicional. Aunque será el sábado 5 de septiembre cuando las actuaciones en directo ganen protagonismo de la mano del V Festval de Charangas.

Los colectivos de Salceda de Caselas montarán puestos con vinos y repostería y habrá espectáculos desde las 22.00 horas en el centro del municipio. Esa misma madrugada comenzarán a prepararse las 20.000 raciones de callos que se disfrutarán el domingo 6 y que estarán disponibles desde las 9.30 horas de la mañana por un precio de 10 euros con pan y bebida.

A Banda da Loba en concierto. / ECG

La primera parte del día estará animado por las charangas y, tras la lectura del pregón a las 13.00 horas, se sucederán las actividades infantiles. Los mayores podrán seguir degustando los callos y conseguir la cazuela de alfarería en la que se sirven para llevársela de recuerdo.

En el Auditorio Municipal, a las 20.00 horas, tendrá lugar el monólogo de Federico Pérez Rey. Tras esta cita, esta fiesta gastronómica gallega se tomará un descanso hasta el sábado 12 de septiembre, cuando culminará con el concierto de A Banda da Loba (22.30 horas).

Asistentes a esta famosa fiesta de los callos en Galicia. / Eurorrexión/Anxo Gutiérrez

Gastronomía gallega entre casas solariegas y paseos fluviales

Además de llenar el estómago y practicar los últimos pasos de baile, esta fiesta tradicional gallega será una oportunidad para conocer una de esas localidades que resultan perfectas para una escapada a la naturaleza desde Santiago. El Pazo de A Picoña -"uno de los más hermosos de Galicia", según el Concello de Salceda de Caselas-, merece una visita para contemplar su arquitectura, así como el mirador Coto das Pías, en Parderrubias, que sorprende con su altitud.

El Pazo da Picoña, conocido como 'Casa Grande', en Salceda de Caselas. / Concello de Salceda de Caselas

Los amantes del senderismo podrán gozar de numerosas rutas fluviales, como el paseo del río Caselas, en el que se encuentran los molinos de As Covas, A Laxe, Filgueiras y Marcial. La conocida como senda de Francisco Estévez -como se llamaba el padre del actor Martin Sheen, nacido en la parroquia de Parderrubias- cruza uno de los parques etnográficos más completos del concello y permite disfrutar de un agradable paseo de 839 metros entre la naturaleza.