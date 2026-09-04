Ayudas para cinco nuevas casas nido que ya superan los cien inmuebles y quieren exportar fuera de Galicia

Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, visitó las casas nido de Xoaniña, la primera de estas características que abrió sus puertas en la provincia de A Coruña, y Axouxere. Durante las visitas, y acompañada por el alcalde de Frades, Roberto Rey, valoró como muy positivo el balance de este servicio pionero, que Galicia comenzó a implantar hace diez años, ya tiene suma cien inmuebles y está siendo imitado por otras comunidades autónomas. Además, ya se pueden solicitar ayudas para su implantación.

Ventajas varias

Do Campo hizo hincapié en las muchas ventajas que se derivan de la puesta en marcha de estas instalaciones. Por una parte, ayudan a fijar población, al ofrecer opciones de conciliación también en los ayuntamientos más pequeños y hacerlos, así, más atractivos; al tiempo que generan puestos de trabajo para los profesionales que las gestionan. “Queremos que a xente quede a vivir nos concellos do rural”, señaló la delegada, quien aseguró que, para ello, es necesario apostar por ofrecer “servizos de primeira categoría” en todo el territorio.

La representante del Gobierno autonómico recordó que la comunidad autónoma cuenta actualmente con más de 100 casas niño en servicio distribuidas por todo el territorio, con una inversión de 13,5 millones de euros, entre las que suman más de 500 plazas gratuitas para niños de 3 meses a 3 años, con un presupuesto de 10,5 millones de euros. En la provincia de A Coruña ascienden a 17 las instalaciones de este tipo en 14 ayuntamientos, que cuentan con aportaciones de más de 1,6 millones de euros para su funcionamiento.

Nueva convocatoria

Durante la visita, la delegada destacó que la Xunta publicó una nueva convocatoria de ayudas para la creación de cinco nuevas casas niño. El objetivo de la Xunta es continuar reforzando la red de recursos destinados a la atención de la primera infancia, especialmente en las zonas rurales. El plazo de solicitud está abierto desde el 13 de agosto hasta el próximo 14 de septiembre. La Xunta invierte más de 300.000 euros para poner en marcha cinco nuevos servicios de atención a niños y niñas de entre 0 y 3 años en los ayuntamientos del rural gallego, que están operativos once meses al año y ocho horas al día.

Con esta nueva orden se da continuidad a las medidas impulsadas por la Xunta para favorecer la conciliación de las familias, como la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, que sitúa a Galicia como una comunidad referente en esta materia; o el Bono Concilia Familia, una ayuda económica directa para contribuir a sufragar los costes de los servicios de atención durante los períodos no lectivos.

Objetivo

El objetivo de las casas nido es seguir atendiendo las necesidades de conciliación de la vida personal y laboral de las familias en los ayuntamientos rurales de Galicia en los que están establecidas. Además de garantizar la atención personalizada y gratuita a niños de hasta 3 años de edad, las ayudas de mantenimiento de este recurso el año pasado también pudieron destinarse a la reposición del equipamiento, con una aportación adicional de 1.500 euros, así como del material didáctico y de juegos; y a obras de reforma, mantenimiento o eficiencia energética.

Hay que recordar que la Xunta incluyó en la convocatoria de 2025 un incremento de casi el 5 % de la ayuda que venían percibiendo las titulares de las casas nido y a la que pudieron acogerse aquellos centros que llevasen funcionando más de tres años. Este aumento supuso elevar hasta los 29.000 euros la cuantía anual que reciben las promotoras de estos equipamientos. El objetivo fue que pudiesen hacer frente al incremento de gastos derivados de la subida de la luz o de las pólizas de seguro.