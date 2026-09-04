La Formación Profesional busca en Lalín espacios renovados para ampliar oportunidades a los jóvenes
El conselleiro de Educación se reunión con el regidor y directores de los IES Laxeiro y Aller Ulloa
Quejas desde el Instituto de Arzúa tras unificarse los ciclos de Xestión Forestal sin admitir matrículas
Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, junto con el regidor de Lalín, José Crespo, se reunió con los directores de los institutos Laxeiro, José Manuel López, y Ramón M.ª Aller Ulloa, Juana María Mouriño, para analizar las opciones para seguir impulsando la Formación Profesional. Mientras, en otros centros, como el IES de Arzúa, eran los docentes los que lamentaban que se unificase "nun só grupo aos alumnos do primeiro curso do ciclo superior de Xestión Forestal dual intensiva e os do mesmo ciclo na modalidade ordinaria", sin admitir más matrículas.
Más de 300
En cuanto a la capital de Deza, los institutos de Lalín cuentan con algo más de 320 alumnos matriculados en 13 ciclosdiferentes. Tal y como destacó el conselleiro, en estos momentos se está ejecutando la ampliación del IES Ramón M.ª Aller Ulloa, por más de 3,2 millones de euros, precisamente para dotarlo de un nuevo edificio de 2.164 m² que dará servicio a los ciclos de la familia profesional de Informática y Comunicaciones, en la que se centra la oferta del centro. Además, se llevarán a cabo intervenciones puntuales en las edificaciones existentes, como la apertura de ventanas y el acondicionamiento de un almacén, entre otras. La obra está ejecutada en alrededor de un 50 %.
Nuevas mejoras
En el caso del IES Laxeiro, se acordaron nuevas mejoras para acondicionar los espacios dedicados a FP. Según explicaron los técnicos, las posibilidades de habilitar más zonas se ven limitadas por su propia ubicación y por la falta de espacio en la parcela que ocupa. Además, la naturaleza de algunos de los ciclos que se imparten —como los relacionados con la automoción, que necesitan maquinaria y equipamiento de gran tamaño— exige que los espacios destinados a ellos estén a nivel de calle.
Así las cosas, todas las partes acordaron realizar un análisis técnico de las posibles soluciones para, a medio plazo, dotar a la enseñanza pública de Lalín de espacios renovados que permitan ampliar la oferta de FP del municipio si fuera necesario y ofrecer así más oportunidades a la juventud. Cabe recordar que la matrícula de FP para este curso 2026/27 sigue abierta hasta el 25 de septiembre para aquellos ciclos que todavía dispongan de plazas libres.
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