MeteoGalicia alerta: caída del nivel en ocho de los diez principales ríos de la comarca en una semana

MeteoGalicia no suele equivocarse, y más a la hora de tirar de datos objetivos. Pues bien, la comparativa entre los 10 principales ríos de la comarca no deja lugar a dudas: entre el miércoles 26 de agosto y el miércoles 2 de septiembre han bajado su nivel medio el río Barcala (Negreira), Dubra (Val do Dubra), Xallas (Santa Comba), Sar (Ames), Ulla (Teo), Deza (Silleda), Grande (Zas) y Anllóns (Carballo). Y apenas han subido unos milímetros el Tambre a su paso por Trazo y el Umia, en Caldas. Las lluvias no han sido suficientes, y la tierra sigue muy seca.

Traídas asociadas

Se trata de cursos fluviales de primera importancia, ya que de ellos o de sus afluentes se nutren la mayoría de las traídas del entorno compostelano. Y lo más alarmante es que en las pasadas jornadas llovió, por lo que las precipitaciones no han servido para nada. En cuanto al nivel de los embalses, en el entorno compostelano no se utilizan para abastecimiento, sino para uso industrial o hidroeléctrico, lo que explica que mantengan su nivel, salvo Portodemouros, que bajó en la última semana.

El río Sar este jueves a primera hora, en A Condomiña, Ames / ECG

En concreto, y siempre entre el miércoles de la pasada semana y el de la presente, el Barcala pasó de un nivel medio de 0,589 metros a 0,554; el Dubra, de 0,998 a 0,973; el Xallas, de 0,879 a 0,851 metros; el Tambre, de 2,298 a 2,306; el Ulla, de 2,461 a 2,448; el Umia, de 0,531 a 0,533 metros; el Deza, de 1,299 a 1,266 metros; el río Grande, de 0,882 a 0,781; y el Anllóns, de 0,187 a 0,146 metros. Lo peor es que las predicciones meorológicas no auguran lluvias copiosas por ahora. Esta circustancia ha puesto en alerta no solo a la administración, sino a expertos como el astrónomo Jose Ángel Docobo, que en su día advertía de que si no llegaba un mes de septiembre especialmente lluvioso, las captaciones podrían verse seriamente afectadas.

Labor de control

Y esta realidad se traduce en un nivel de prealerta y alerta por sequía que ha obligado a Augas de Galicia a "intensificar la labor de control del estado de los sistemas de abastecimiento y de los propios ríos". En concreto, en situación de alerta se mantienen los sistemas del río Lérez, en Pontevendra, y del río Anllóns, mientras que sitúa en prealerta a los sistemas del río Tambre y la ría de Muros, el río Grande, en Camariñas, el río Mandeo y la ría de Betanzos, el río Landro y el Ouro.

Por municipios, la Xunta situaba a finales del pasado mes en situación de alerta a 32 concellos: Beariz, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa, en la UTE del río Lérez; Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas, en la del río Anllóns; y Baiona.

En alerta

Y en nivel de prealerta, a otros 59 incluidos total o parcialmente en unidades territoriales en prealerta. Constan: Abegondo, Ames, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Carral, Curtis, Frades, Lousame, Mazaricos, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Oroso, Outes, Oza-Cesuras, O Pino, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Sobrado, Toques, Trazo, Val do Dubra y Vilasantar, en la UTE del río Tambre y la ría de Muros; Camariñas, Laxe, Muxía y Vimianzo, en la del río Grande; Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Monfero, Oleiros, Paderne, Sada, Vilarmaior, Friol y Guitiriz, en la del río Mandeo y la ría de Betanzos; y Alfoz, Foz, Muras, Ourol, O Valadouro y Viveiro, en la del río Landro y el río Ouro.

Los expertos explican

Serafín González es doctor en Ciencias Biolóxicas por la USC y presidente de la Sociedade de Historia Natural. Recuerda que "pode ser que chova, e aumenten un pouco os ríos, pero é que a terra está moi seca, e mentras non empece a estar máis saturada en profundidade, non se van recuperar polo de agora aínda que chova varios días seguidos", precisaba.

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Y todavía hay más, porque la vegetación también absorbe líquido. "Cando máis chove en Galicia é en outono e ata principios de inverno; e, efectivamente, faría falla que chovera en setembro, porque este foi un verán moi seco e caluroso". También aboga porque no se pierdan de vista las medidas de prevención y ahorro que puede adoptar la población: "Sempre hai que apelar á responsabilidade", termina.