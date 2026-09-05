Arzúa pon fin a un conflito urbanístico de tres décadas: o TSXG anula a orde para derrubar a sexta planta dun edificio
O tribunal declara a imposibilidade de executar a demolición sen poñer en risco a estabilidade do edificio, ubicado na avenida de Lugo
O Concello de Arzúa vén de dar un paso decisivo para poñer fin a unha situación urbanística que se prolongaba desde hai 35 anos. A sección segunda da Sala do Contencioso-Administrativo do TSXG declarou, a instancias do Concello, a imposibilidade material de executar a sentenza ditada pola propia sala en 1991, pola que se ordenaba a demolición da sexta planta do edificio situado no número 2 da avenida de Lugo.
Unha veciña denunciara que se construíra unha planta máis do permitido na licenza, e os tribunais déronlle entón a razón.
"A resolución xudicial supón un éxito da xestión da actual Alcaldía, que decidiu afrontar con determinación un asunto que levaba décadas enquistado e que afectaba directamente as persoas residentes no inmoble e os negocios situados no mesmo", sinalan dende o Goberno local.
O Concello promoveu un traballo xurídico e técnico "rigoroso", co obxectivo de achegar ao órgano xudicial todos os elementos necesarios para acreditar a realidade actual do edificio e a imposibilidade de levar a cabo unha demolición parcial sen poñer en risco a súa estabilidade.
O propio TSXG sinala no seu auto que o conxunto dos informes técnicos achegados polo Concello “avala a conclusión de que se acreditou unha situación de imposibilidade material da execución da sentenza, en canto non é viable tecnicamente a demolición parcial do edificio, sen comprometer seriamente a súa estabilidade e sen provocar un grave risco de colapso”.
Para o alcalde, Xoán Xesús Carril, "a decisión do TSXG representa unha mostra de que o traballo serio, constante e rigoroso permite afrontar e resolver problemas complexos, mesmo cando estes levan décadas sen solución".
“Non era un problema sinxelo nin había solucións rápidas, pero esta Alcaldía decidiu afrontalo de fronte, estudar todas as vías posibles e traballar con especialistas para defender os intereses do Concello e, ao mesmo tempo, dar resposta á situación das persoas afectadas. O auto do TSXG confirma que o camiño seguido era o correcto”, engadiu o rexedor.
A resolución xudicial ten ademais unha consecuencia de especial relevancia para as arcas e a xestión municipal: o Concello queda liberado da obriga de executar subsidiariamente a demolición ordenada na sentenza de 1991, ao quedar acreditada a imposibilidade material de realizar a actuación sen comprometer gravemente a estabilidade do inmoble.
O alcalde subliñou que este caso "debe servir tamén como aprendizaxe para o futuro" e reiterou o compromiso do Goberno municipal que dirixe "cun control rigoroso das actuacións urbanísticas, coa finalidade de evitar que situacións semellantes volvan producirse".
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