Brión paga el servicio de emergencias GES mientras los ayuntamientos usuarios "miran para outro lado"

El alcalde de Brión, Pablo Lago Sanmartín, sale al paso de las noticias sobre la falta de personal en el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES), asegurando que está funcionando con total normalidad, si bien insiste en la necesidad de que todos los municipios a los que se presta servicio se impliquen y colaboren económicamente en la financiación y mantenimiento. “É inxusto que Brión, o concello máis pequeno de todos, estea a pagarlle este servizo a municipios máis grandes como Negreira, Teo, Ames ou mesmo Santiago”, señala Lago Sanmartín.

Señalamiento

Pero en esta ocasión, Lago va más lejos, y recuerda que “só contamos coa colaboración da Xunta de Galicia e da Deputación da Coruña, mentres outros municipios, incluso coa obriga legal de dispoñer este servizo -en clara alusión a la capital gallega y Ames-, miran para outro lado. Non é xusto que Brión teña que correr con todos os gastos”.

El regidor brionés, asimismo, considera que “a escusa da posta en marcha do parque comarcal de bombeiros xa non serve, levamos anos e anos escoitándoa e non só non é unha realidade, senón que fai que os nosos profesionais teñan que asumir unha carga de traballo que non lles corresponde e que o Concello de Brión teña que asumir unha carga económica que tamén lle é impropia”.

Profesionalidad

Sobre la situación actual del GES, el alcalde defiende la profesionalidad de todas las personas que lo integran y pone en valor el trabajo que desempeñan, recordando que el Ayuntamiento no está autorizando que se realicen horas extras, por la carga que suponen tanto sobre los trabajadores como sobre las arcas municipales. Sin embargo, la organización en turnos de los 12 profesionales que conforman el servicio permite la prestación del mismo.

Asimismo, el Ayuntamiento de Brión cuenta con una bolsa de trabajo para la sustitución de las bajas temporales en la plantilla local. Sin embargo, cubrir todas las bajas temporales es muy complicado, ya que los/as profesionales que están incluidos en esta bolsa de empleo necesitan tener realizada una formación específica en emergencias y protección civil, validada por la Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP), lo que limita el número de aspirantes. Además, en su mayoría se encuentran trabajando o cubriendo otras bajas de mayor duración, por lo que no aceptan acudir a Brión durante unos días.

Bolsas de empleo

“Nestes momentos temos dúas baixas temporais e ninguén da bolsa de emprego quixo substituílas, ben porque están traballando noutros corpos ben porque están cubrindo baixas de maior duración. En cambio, cando tivemos unha baixa definitiva por unha excedencia, a praza cubriuse case de inmediato, polo que é evidente que a Bolsa de Emprego funciona”, explica Pablo Lago. Además, el alcalde recuerda “o tempo e persoal que leva ese procedemento, pois hai que avisar a cada candidato/a, darlle un tempo para contestar e seguir así un tras outro”. Asimismo, desde el Ayuntamiento descartan la posibilidad de convocar una bolsa de empleo exprés, toda vez que las personas que se inscribieran no tendrían acceso a la formación exigida por la AGASP, que ya tuvo lugar este año.

Así las cosas, el alcalde de Brión reitera su apoyo a los trabajadores del GES de Brión y asegura que la seguridad de los vecinos está garantizada en todo momento, ya que cuando no se puede cubrir un turno, se avisa al 112 y los vecinos de Brión pasan a ser atendidos por los servicios de emergencias autonómicos, como el resto de municipios de la comarca.

Valoración en Ames

Por su parte, el regidor de Ames, Blas García, respondía con que "o que propón o alcalde de Brión supón un cambio no regulamento de funcionamento dos GES, o que xa depende da administración autonómica que poida ser así". Aclarado este punto, considera necesario "avanzar cara a unha reforma da normativa de emerxencias que recoñeza adecuadamente a categoría profesional do persoal que traballa nos GES, así como unha mellora do seu encadre organizativo", dependiendo directamente de un consorcio.

Asimismo, vuelve a ofrecer su municipio como sede en caso de que Brión "considere inasumible manter a súa participación neste servizo de emerxencias e quixera renunciar a el, como xa fixeron outros concellos". Y también subraya que estos GES "son un servizo financiado maioritariamente polas administracións autonómica e provincial, concretamente nun 92,5% pola Xunta de Galicia e as deputacións provinciais. Pola súa banda, os concellos onde se sitúan as sedes asumen o 7,5% restante do financiamento". Termina explicando que, aunque desde los munipios sede "realizan unha achega económica, tamén contan con vantaxes directas derivadas da presenza do servizo no seu territorio, como a inmediatez na resposta".