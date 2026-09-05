Case medio milleiro de persoas participan na Festa dos Maiores de Brión
O xantar de confraternización está amenizado polo grupo de gaitas Xoldra pola cantante local Ruth Cundíns
Unhas 500 persoas participan este sábado na Festa dos Maiores do Concello de Brión, celebrada no polideportivo municipal de Pedrouzos. O acto estivo presidido polo alcalde, Pablo Lago Sanmartín, quen estivo acompañado polos responsables das concellerías de Maiores, Rosa Romero; Cultura, Sandy Cebral; Medio Rural, José Antonio Vidal; e Turismo, Guarina Rey; así como polos edís do PP María Fariña, Waldo Carballo e Emilio Jesús Aparicio.
O alcalde destacou que este evento é “unha xornada moi especial porque nos permite xuntarnos e agradecer aos nosos maiores todo o que fixeron ao longo das súas vidas polas súas familias, as súas parroquias e o noso municipio. Moito do Brión que temos hoxe é resultado do seu traballo e do seu esforzo, algo que recoñecemos neste evento”.
Ademais, convidou a todos os presentes a sumarse en tres semanas “á Romaría de Santa Minia, que este ano foi declarada de Interese Turístico de Galicia, unha distinción que merecía dende hai moito tempo e que supón poñer en valor o esforzo de persoas coma vós e os vosos antecesores no mantemento dunha das mellores romarías de Galicia durante todos estes anos”.
Así mesmo, Lago Sanmartín aproveitou para animalos a participar nas actividades para maiores que teñen lugar no centro social polivalente, que inclúen baile quincenal con música en directo, piscina, ximnasia, mente activa e grupo de teatro. “Unha maneira de manterse activos e socializar con persoas da mesma idade e mesmos intereses”, dixo Pablo Lago.
Os maiores presentes no polideportivo municipal gozaron dunha comida de confraternización a base de empanada, polbo, carne ao caldeiro e sobremesa, servida polo restaurante Casa Taboada.
Como na pasada edición, a música correu a cargo do grupo de gaitas Xoldra, de Rois, que volveu actuar pola tarde xunto á cantante local Ruth Cundíns.
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