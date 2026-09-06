Ames fomenta a saúde mental cunha Unidade de Necesidades Emocionais
Ofrecerá asesoramento técnico e funcionará os luns, cada 15 días, no Pazo da Peregrina
Activarase tamén un programa grupal para a terceira idade
Segundo apuntan diversos estudos, aproximadamente un quince por cento da poboación padece algún problema de saúde mental. Por iso, o Concello de Ames deseñou unha estratexia global que proporciona un marco de acción común para previr, promover e atender as necesidades da poboación sobre esta cuestión.
O plan municipal de benestar emocional e saúde mental do Concello de Ames recolle liñas de acción concretas, prestando especial atención a nenos/as, adolescentes e persoas maiores, co obxectivo de previr e atender as súas necesidades para mellorar o benestar psicolóxico e a calidade de vida.
Durante o último trimestre de 2026 celebraranse acccións de promoción do benestar emocional e a saúde mental no ámbito escolar; farase un programa grupal de benestar emocional para as persoas maiores; e activarase a unidade de necesidades emocionais para persoas adultas.
Segundo a concelleira de Promoción da Saúde, Susana Señorís, o plan inclúe actuacións orientadas a diferentes colectivos.
Por unha banda, no relativo ás persoas maiores, ofrécese un programa grupal de benestar emocional cunha serie de encontros en formato taller. Estas actividades vanse a impartir os venres, en horario de 17.00 a 19.00 horas, no Pazo da Peregrina, en Bertamiráns.
Acompañamento emocional
Nestes obradoiros, as persoas maiores do concello dispoñen dun espazo de acompañamento emocional para reducir os niveis de soidade, mellorar a saúde emocional e psicolóxica, incrementar a participación social, potenciar o sentido da comunidade, ofrecer recursos e servizos de apoio, promover o envellecemento activo e saudable e crear conciencia e sensibilización sobre a soidade.
Ademais, realizaranse intervencións de promoción do benestar emocional e saúde mental no ámbito escolar no IES de Ames e no IES Milladoiro (nos cursos de segundo de Bacharelato).
Manexo da ansiedade
Durante este curso 2026-2027 vanse impartir obradoiros para o manexo do estrés e da ansiedade e para aprender a regular as emocións de forma saudable.
Ao mesmo tempo, vaise habilitar un espazo presencial de asesoramento técnico, coordinación e derivación para as problemáticas e demandas de saúde mental da poboación infanto-xuvenil e da terceira idade, a través da Unidade de Necesidades Emocionais (UNE).
Este espazo situarase no Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, e funcionará os luns (cada 15 días) en horario de 19.00 a 21.00 horas.
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