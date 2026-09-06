«É unha máis da familia»: el quinto verano de Mariam en Ames

«As miñas fillas chámanlle a irmá de verán». La frase de Uxía García resume mejor que ninguna otra el lugar que Mariam ocupa en su casa. La concejala de Benestar Social de Ames y su familia —su pareja y sus hijas Águeda, de 19 años, que tiene una discapacidad del 72 %, y Saínza, de 12— llevan cinco años compartiendo sus vacaciones de verano con la niña saharaui a la que conocieron gracias al programa Vacacións en Paz, que este año ha permitido a 305 menores escapar de las altísimas temperaturas que se alcanzan en julio y agosto en los campamentos de refugiados de Tinduf.

Saínza, Águeda, Mariam y Uxía García, compartiendo bromas en Bertamiráns. / Cedida

Mariam llegó a Ames con ocho años y ahora, con 12, está a punto de cerrar una etapa vital marcada por la convivencia con otra cultura y los muchos descubrimientos que ha hecho en el hogar de su familia gallega.

Su verano en Galicia se parece al de cualquier niña de su edad. Le entusiasma la piscina, disfruta con los helados y podría comer patatas fritas todos los días. Y después está su idolatrado Stitch. Cualquier cosa relacionada con el popular personaje de Disney despierta inmediatamente su interés, aunque Uxía recalca que Mariam no es una niña que pida cosas.

Le bastan, dice, pequeños placeres cotidianos que para los niños saharauis son excepcionales, como, por ejemplo, disfrutar de una buena ducha.

A Mariam le encantan los granizados de sandía. / Cedida

Un pelo liso y una manicura para presumir

El recuerdo más especial de este verano tiene que ver con la ilusión de la niña por alisarse el pelo. Tiene, explica la concejala, un rizo «precioso», pero Mariam quería verse con el cabello liso.

Uxía consultó primero con su madre y, con su consentimiento, llegó el esperado tratamiento de queratina. El resultado fascinó a la pequeña. «Saíu como nunha nube», recuerda.

Otro momento inolvidable llegó con una manicura que la niña luce feliz.

Lo cierto es que Mariam se mueve por el armario familiar prácticamente como una más. Águeda y Saínza comparten ropa y calzado con ella. Con esta última, además, la convivencia es especialmente estrecha. «Son como unhas mellizas», relata. Con todo lo que eso significa, porque, conforme pasan las semanas, aparecen también las pequeñas fricciones propias de dos hermanas. «Para o bo e para o malo», bromea Uxía.

Mariam, el día que se hizo la manicura que ahora luce encantada. / Cedida

Dos meses que empiezan con alegría y terminan con lágrimas

A medida que se acerca el momento de la despedida, en casa de Uxía García empieza a aparecer esa mezcla de sentimientos que la familia conoce bien tras cinco veranos. Nunca es fácil, pero saben que los niños saharauis vienen de vacaciones y tienen un hogar que los espera.

Aun así, cuando llega el momento de decir adiós, reconoce, «acabamos chorando todos, os que marchan e os que quedamos».

El programa Vacacións en Paz tiene otro componente fundamental: las revisiones médicas que los menores realizan durante su estancia en Galicia. Consultas de pediatría, odontología u oftalmología son habituales en el verano de las familias de acogida. Y en algunos casos, esas visitas permiten detectar problemas de salud que en los campamentos de refugiados no se pueden abordar.

En casa de Uxía García han encontrado una manera de hacer esos momentos más llevaderos: cuando Mariam va a alguna revisión, Águeda y Saínza, también. «Así todos somos iguais», explica.

Aprender a cerrar el grifo

Mariam disfruta en su casa de verano de Ames de cosas que no tiene habitualmente a su alcance, pero, en realidad, su familia gallega aprende mucho más que ella.

Uxía cuenta que sus hijas están ahora mucho más concienciadas con el consumo de agua. La propia pequeña saharaui las avisa cuando ve el grifo abierto innecesariamente, señala entre risas.

«É enriquecedor para todos», sostiene. Para ella, esa es una de las grandes enseñanzas de estos cinco años: sus hijas han comprobado de primera mano que realidades que aquí parecen garantizadas no lo están en todas partes.

La relación tampoco desaparece cuando termina agosto, porque se mantienen en contacto con videollamadas los fines de semana. La propia madre de Mariam participó siendo niña en el programa Vacacións en Paz.

Mariam, con su cabello rizado. / Cedida

La comunicación se acompaña de paquetes que la familia de Ames envía varias veces al año con productos como atún, aceite de oliva, miel, material de higiene y chocolate para los pequeños.

Mariam tampoco regresará con las manos vacías. En su maleta habrá material escolar, cepillos y pasta de dientes, ropa, calzado, algún regalo para sus hermanos y, cómo no, varias cosas de Stitch.

Esta despedida será, sin embargo, distinta. Cuando regrese a Tinduf, la niña se irá a un internado en Argelia, aunque su familia amesana espera poder viajar a los campamentos saharauis cuando las circunstancias lo permitan y Mariam tenga vacaciones.

A Mariam le hacía mucha ilusión alisarse el pelo. / Cedida

«Recoméndoo ao cen por cen»

En Ames este verano fueron tres los menores saharauis acogidos, menos que otros años. Por eso, Uxía García aprovecha su experiencia para animar a aquellas familias que alguna vez se hayan planteado participar en el programa, pero todavía no hayan dado el paso.

No oculta que supone esfuerzo y que hay que dedicar parte de las propias vacaciones a atender las necesidades de otro niño. Pero considera que lo recibido a cambio compensa ampliamente.

«Recoméndoo ao cen por cen. Oxalá o ano que vén sexan máis», dice con emoción.