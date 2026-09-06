Fisterra y Japón volverán a unir el ocaso y el amanecer en 2027

Fisterra y Nachikatsuura (Japón), hermanados desde el año 2023, repetirán en 2027 la experiencia de compartir la transmisión simultánea de la puesta de sol en el fin de la Tierra occidental y el amanecer en el extremo oriental de Eurasia, un evento único que unió ambos municipios a partir de un estudio científico del catedrático baiés de la USC Jorge Mira.

Después de la exitosa experiencia de 2024, los alcaldes de ambas localidades, Hori Junichiro, de Nachikatsuura, y Luis Insua, de Fisterra, decidieron volver a compartir ese momento único con todo el mundo en una reunión celebrada por videoconferencia, en la que participaron también el profesor Jorge Mira y técnicos del municipio japonés y de la Prefectura de Wakayama.

Jorge Mira explicó que «se puede realizar en dos momentos del año, por lo que se abren dos ventanas: una el 17 de mayo y otra el 25 de julio». Destacó que «el acto de hace dos años tuvo un gran impacto en la prensa y las televisiones de España» y abogó por «afinar detalles» para mejorar todavía más la experiencia vivida en 2024.

Extender la iniciativa a escala global

El profesor de la USC aboga ahora por que este proyecto sea «el embrión de una iniciativa a escala global». De hecho, ya está trabajando en un proyecto europeo para intentar unir, a través del sol, distintos puntos de Irlanda, Francia, Portugal y España y establecer una conexión similar con Río de Janeiro (Brasil). En el futuro, añadió, «el objetivo sería crear, a través de la UNESCO, una red por todo el mundo».

Una propuesta que aplaudieron ambos alcaldes. «Fisterra y Nachikatsuura seremos los líderes de ese evento», apuntó el regidor japonés.

Ambos mandatarios mostraron su apoyo a la propuesta y destacaron también el impacto que dicho acto tuvo en los respectivos países y su repercusión, no solo a nivel cultural y social, sino también turístico.

A este respecto, el alcalde de Nachikatsuura destacó que «la llegada de turistas de España se ha duplicado desde el año siguiente». Igualmente, su homólogo, Luis Insua, señaló que «en Fisterra el número de turistas asiáticos está aumentando de forma considerable y, entre ellos, destaca el incremento de visitantes japoneses, lo cual es un orgullo para nosotros».

Gastronomía y turismo

Por ello, ambos coincidieron en la necesidad de seguir estrechando lazos a partir de los numerosos elementos que comparten Fisterra y Nachikatsuura. El sol está muy presente en sus tradiciones milenarias y las dos localidades son metas de dos rutas de peregrinación declaradas Patrimonio de la Humanidad: el Camino de Santiago, en Galicia, y el Kumano Kodo, en Japón.

A este respecto, el alcalde de Nachikatsuura recordó que «cuando visité Fisterra disfruté mucho de la gastronomía local, que es deliciosa, y, como somos dos localidades portuarias, creo que también podríamos potenciar la faceta gastronómica que nos une». Además, propuso estudiar la creación de una certificación o un regalo para «las personas que visiten ambas localidades».

Propuestas que fueron valoradas muy positivamente por Luis Insua, quien mostró también su deseo de «seguir profundizando en nuestra relación, porque, a pesar de la distancia que nos separa, tenemos muchas cosas en común». Señaló además que «la cultura acerca a las sociedades y esa cercanía puede ayudar a cambiar la situación convulsa que vive el mundo actual».

Visita a Japón

El encuentro virtual sirvió también para oficializar una invitación formal del alcalde de Nachikatsuura a su homólogo para que visite la localidad nipona. Luis Insua agradeció la propuesta y afirmó que ya estableció contactos con Turismo de Galicia para poder organizar y programar la expedición.

El objetivo es seguir avanzando y profundizando en la unión de ambos pueblos, a los que separan 10.792 kilómetros, pero a los que unen el sol y muchas más cosas.