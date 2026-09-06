El pueblo a una hora de Santiago elegido por 'National Geographic' como el más bonito para visitar este septiembre: leyendas, santuarios y una Fiesta de Interés Turístico Nacional

Los días templados de septiembre todavían invitan a hacer alguna escapada de última hora para aliviar la vuelta a la rutina. Pero no hace falta irse muy lejos para disfrutar de un viaje de postal por España.

Así lo asegura la revista National Geographic, que ha elegido un pueblo a una hora de Santiago como "el más bonito" para visitar el mes en el comienza el otoño. ¿Los motivos? Las leyendas que esconden sus monumentos, su hermandad con el oceáno Atlántico y una romería que se celebra el próximo 13 de septiembre y que está considerada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Se trata de Muxía, una localidad de la Costa da Morte que el medio califica de "destino imprescindible". Paseando por sus rincones, uno encuentra monolitos mágicos, rutas naturales y un faro en la esquina del mundo desde el que, durante dos temporadas al año, se puede observar el último atardecer de la Europa continental.

Así es Muxía, la villa marinera que resurge en otoño

Que National Geographic haya escogido Muxía como el mejor sitio para visitar en septiembre no es una casualidad. Es justo el mes en el que la localidad reúne algunos de sus mayores reclamos, como la festividad que rodea uno de sus monumentos más famosos.

Hablamos del Santuario da Virxe da Barca, "el lugar donde la Virgen llegó en una barca de piedra para infundir ánimos al Apóstol Santiago", según indica el propio Concello de Muxía. El recinto, que encara el mar con sus muros de piedra, está rodeado de piedras legendarias a las que se atribuyen propiedades imposibles: la Pedra dos Cadrís cura la espalda y los riñones, la Pedra de Abalar señala a los inocentes y la Pedra dos Namorados refuerza el amor de las parejas que la tocan.

Fieles en el acto central de la romería da Virxe da Barca de Muxía. / Cedida

Alrededor del santuario es donde se concentra la festividad más destacada de Muxía y "la más importante" de la Costa da Morte según el Ayuntamiento: la romería de A Barca. Ese día, que coincide con el segundo domingo del mes, quienes han hecho una promesa llegan andando hasta la ermita, aunque no son los únicos, ya que los jóvenes del lugar también acuden para pasar una jornada de diversión y bailar "hasta el amanecer".

Si uno decide acercarse a esta fiesta tradicional gallega, después puede recuperar fuerzas en algunos de los locales de hostelería del municipio, en los que corre la lubina, los percebes, los calamares y los centollos. El broche del viaje está en el cabo Touriñán: hasta el equinoccio de otoño, este punto privilegiado junto a la costa se convierte en "el último lugar por donde desaparece el sol" en el continente europeo.

El faro de Muxía brillando frente al cielo estrellado. / Concello de Muxía

El mar a vista de pájaro

Además de por sus leyendas y por su arquitectura popular, el considerado por muchos como uno de los pueblos más bonitos de Galicia es famoso por sus vistas panorámicas. El municipio está salpicado de miradores como el del Monte Corpiño, ubicado justo detrás del santuario, que se eleva sobre la villa para contemplar la ría de Camariñas-Muxía y el Cabo Vilán.

La ruta por estas atalayas es también un camino por la naturaleza, de la que el pueblo también puede presumir. Los amantes del senderismo podrán gozar de paseos como la senda fluvial del río Negro, en la parroquia de Moraime, en la que se pueden ver un total de 17 molinos restaurados.