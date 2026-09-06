El primer parking subterráneo público de Ames, de pago, listo en O Milladoiro

Facilitar zonas céntricas para el estacionamiento es una de las claves para promover la dinamización del comercio de proximidad. Y, en esa línea, continúa avanzando el Concello de Ames. El alcalde, Blas García, visitó con los concejales Víctor Fernández y Gustavo Nieto el nuevo aparcamiento municipal de O Milladoiro, una infraestructura muy esperada que está a punto de abrir sus puertas.

Contará con alrededor de 220 plazas y está situado en el corazón de O Milladoiro, entre las calles Cruxa y Pardiñeiros, con accesos por ambas vías. Será el primer parking subterráneo municipal, y será de pago.

«Tiene una ubicación estratégica que va a facilitar el día a día de los vecinos y de todas las personas que se acercan a nuestro mayor núcleo urbano. Llevamos tiempo avanzando en su puesta en marcha, y en las próximas semanas estará listo, una vez que se completen las obras y los trámites administrativos», señala el regidor.

Paralelamente, el Gobierno local está ultimando la ordenanza fiscal y el reglamento de funcionamiento de la instalación, «que tendrá tres objetivos muy claros: impulsar el comercio local, facilitando el acceso a los establecimientos y servicios; apoyar a los vecinos que no disponen de plaza de garaje; y crear plazas de rotación que mejoren la movilidad y eviten saturaciones», añade.

«Este nuevo servicio será muy importante para quien vive, trabaja o visita nuestro ayuntamiento, y supone un paso más en la modernización de O Milladoiro, en la creación de espacios útiles y en la construcción de un Ames más accesible, ordenado y pensado para las personas», explica García

Las dos urbes maianas, O Milladoiro y Bertamiráns, disponen respectivamente de 8 y 10 explanadas para aparcar.

Bertamiráns cuenta con explanadas pavimentadas tras el supermercado Mercadona (2); tres en la zona de la casa de la cultura y el centro de salud; al pie del Parque do Ameneiral; junto al supermercado Carrefour; en las instalaciones de la piscina cubierta de A Telleira; y dos en tierra: el que se emplaza tras el cuartel de la Policía Local (zona de Alcalde Lorenzo), que además va a ser ampliado, y el de A Comndomiña.

La unión de dos fincas permitió habilitar uno para 300 coches

En O Milladoiro, recientemente se habilitaba uno tras el gimnasio Squash, en la carretera a Calo (rúa Castelao, muy cerca de la avenida de Rosalía de Castro), con capacidad para 300 vehículos, tras la unión de dos parcelas.

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Además, existe otro espacio para estacionar en la finca donde está previsto levantar el centro deportivo, justo bajo el centro de salud; y un tercero tras el futuro centro multifuncional (de Santiago Sur, delante el albergue de peregrinos). Por otro lado, están urbanizados los de la zona de autocaravanas; en el campo de fútbol del polígono; en la casa de la cultura; ante la entrada del Supercor; y en el interior del polígono empresarial Novo Milladoiro.