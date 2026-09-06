Trinta e sete comercios de Carballo participan este ano na feira de oportunidades MercaEdillo
Celebrarase do 11 ao 13 de setembro, con descontos de ata o oitenta por cento
No Rego da Balsa haberá 21 postos, e outros 16 negocios súmanse dende as súas tendas
O MercaEdillo do Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo cambia o paso nesta edición. Por primeira vez desde o seu nacemento, a feira adianta a súa apertura ao venres pola mañá. Así, do 11 ao 13 de setembro, a zona do Rego da Balsa volverá converterse nun gran escaparate comercial ao aire libre, con propostas de máis dunha trintena de establecementos e descontos de ata o 80% en moda, calzado, deporte, alimentación, xoguetes, complementos, segunda man e moito máis.
A gran novidade desta edición radica en que o venres 11 a actividade comezará xa ás 10.00 horas, polo que as persoas visitantes non terán que agardar á tarde para achegarse ao MercaEdillo. “Queremos probar unha fórmula diferente que permita adiantar as compras, facilitar o acceso á feira e favorecer que os comercios poidan comezar a campaña de vendas desde primeira hora”, dixo a presidenta do CCA, Silvana Rama.
A feira contará este ano con 21 stands no recinto do Rego da Balsa, aos que se sumarán 16 establecementos que participarán desde os seus propios locais. En total, 37 negocios estarán implicados directamente nunha das principais citas comerciais do calendario carballés.
“O MercaEdillo é unha cita consolidada porque detrás hai un comercio local dinámico, que sabe renovarse e buscar novas fórmulas para atraer público. Desde o Concello queremos seguir acompañando ese esforzo, porque cada persoa que escolle mercar en Carballo está contribuíndo a manter actividade económica, emprego e vida nas nosas rúas", sinalou o alcalde, Daniel Pérez.
A participación desde os propios establecementos permite incorporar á campaña negocios que por cuestións de persoal, espazo ou loxística non poden instalar un posto no recinto.
Deste xeito, o MercaEdillo mantén o seu corazón no Rego da Balsa pero esténdese tamén polas rúas comerciais da vila, reforzando a idea de Carballo como un auténtico centro comercial aberto.
A coincidencia do domingo coa feira tradicional de Carballo será tamén unha oportunidade para incrementar o movemento de persoas pola vila e fortalecer a relación entre o comercio, o mercado e a actividade económica local.
O concelleiro de Feiras e Mercados, Ramón Varela, destacou que “o MercaEdillo encaixa perfectamente co xeito no que entendemos a dinamización comercial en Carballo: creando motivos para vir á vila, quedar, mercar e percorrer as nosas rúas".
O MercaEdillo incorpora, ademais, novas propostas para o público infantil. O sábado pola tarde será a quenda dos obradoiros de galletas artesanais, unha actividade dirixida por Dobbo´s Cookies, pensada para que os nenos e nenas poidan experimentar, crear e divertirse arredor da elaboración de galletas.
Haberá dúas quendas de 45 minutos: a primeira, de 18.30 a 19.15 horas, e a segunda, de 19.30 a 20.15. A actividade estará dirixida a nenos e nenas de 5 a 10 anos, debido ás características e ao manexo dos materiais empregados.
O domingo 13 volverá unha das actividades máis singulares do MercaEdillo: a VI Pequefeira, que se desenvolverá de 12.00 a 14.00 horas.
Durante dúas horas, o recinto do Rego da Balsa converterase nun pequeno mercado no que os nenos e nenas serán os protagonistas. Poderán poñerse detrás do mostrador e vivir a experiencia de ser comerciantes por un día, ofrecendo produtos elaborados por eles mesmos ou artigos que recompilen nos seus fogares.
A Pequefeira busca achegar os máis pequenos ao mundo do comercio dun xeito lúdico, fomentando a creatividade, a autonomía e o intercambio, ao tempo que lles permite coñecer de primeira man unha actividade tan ligada á identidade de Carballo.
Para participar nesta actividade así como no obradoiro de galletas será necesaria inscrición previa enviando un correo a info@ccacarballo.com, cos datos de contacto, nome, apelidos e idade do participante.
O MercaEdillo sumarase tamén á campaña autonómica Comercio compensa, impulsada pola Xunta para fomentar hábitos de consumo máis responsables, sostibles e respectuosos coa contorna.
A iniciativa contará cun posto informativo no propio recinto da feira, e o sábado 12, a partir das 11.00 horas, visitará ese espazo o director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén.
Todas as persoas que realicen as súas compras no MercaEdillo poderán levar de agasallo unha bolsa de tea coa imaxe da campaña, ata esgotar existencias.
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