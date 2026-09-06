A Xincana Xente Nova conectou a mocidade co empresariado amesán
Participantes de entre 16 e 30 anos percorreron distintos establecementos do municipio superando retos e probas
O director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, asistiu á Xincana Xente Nova, organizada pola Xuntanza de Empresarios de Ames co apoio da Xunta para achegar a mocidade ao comercio, á hostalería e aos negocios locais.
A iniciativa consistiu nunha xincana na que participantes de entre 16 e 30 anos percorreron distintos establecementos do municipio superando retos e probas, ao tempo que descobrían a oferta comercial e hostaleira de Ames.
A xincana complétase cun concurso de creación de contidos para redes sociais e cun sistema de premios en bonos para consumir nos negocios participantes.
Gabriel Alén salientou «a capacidade da acción para conectar coa mocidade a través de formatos innovadores e participativos, ao tempo que se contribúe a poñer en valor o comercio de proximidade, impulsar o consumo local e fortalecer o vínculo das novas xeracións co tecido empresarial».
A cita rematou cunha gran festa final con sesión DJ e a entrega de premios. A organización repartiu premios por valor de 1.100 euros entre as tres peñas mellor clasificadas: 600 € para a primeira clasificada, 300 para a segunda e 200 para a terceira, mediante bonos para consumir nos establecementos asociados á XEA.
- Compostela perde un dos seus activistas culturais: morre aos 52 anos Gonzalo Suárez Castro, da Unitaria
- El pueblo gallego que reparte 20.000 raciones de callos este fin de semana: ideal para recorrer a pie, con catas gratis y cine al aire libre
- El pub de Santiago donde la gente se reúne para hablar de la muerte: 'Aquí nadie te juzga ni te mira raro
- Seis policías nacionales salvan la vida a una mujer tras una brutal agresión de su pareja en una vivienda de Santiago
- Contra el abandono del monte, cachenas: «Gestionan la vegetación para evitar que el incendio sea tan virulento»
- Así es el asombroso pazo a 20 minutos de Santiago en el que se rodó 'Las hijas de la criada', la serie que ya arrasa con su estreno en Antena 3
- El Río Breogán vence al Monbus Obradoiro y se enfrentará al Leyma Coruña en la final de la Copa Galicia
- El Gobierno avisa a la UE: no aceptará las lenguas de la ampliación hasta que gallego, catalán y euskera sean oficiales