El PP critica la falta de transparencia en la apertura del aparcamiento municipal de pago en Milladoiro

Continúan las reacciones a la apertura del primer parking subterráneo municipal, y de pago, en Ames. Y ha sido el PP el que tilda de "inadmisible e profundamente antidemocrático" esta iniciativa del Ejecutivo local socialista. En concreto, la formación popular denuncia que los socialistas ocultaron "deliberadamente" toda la información del proyecto a la oposición, una actitud de opacidad que también fue criticada públicamente por otras fuerzas políticas locales.

Hasta doce reiteraciones

Al hilo, la portavoz del Partido Popular en Ames, Oliva Agra, hacía público que su grupo se vio obligado a presentar hasta doce reiteraciones por registro oficial para intentar conseguir una copia del estudio de viabilidad y enterarse finalmente por la prensa de que todo estaba hecho. "O Goberno adxudicou en maio de 2025 a redacción deste estudo á empresa Fisela SL cun prazo de execución de 9 meses. O contrato venceu en febreiro de 2026 e, dende entón, topámonos cun muro de silencio institucional. É unha vergonza que vulneren sistematicamente o Regulamento Orgánico Municipal, que os obriga a responder nun prazo de 5 días naturais", critica la portavoz.

Los populares maianos destacan que esta falta de transparencia no solo afecta a los canales institucionales, sino que supone un desprecio directo a los vecinos y comerciantes de la calle Pardiñeiros y a toda la población de O Milladoiro. Y afirman que el Gobierno local pretende abrir de forma inminente una infraestructura con tarifas reguladas sin haber acordado la ordenanza fiscal, el reglamento de uso ni los precios con los colectivos afectados ni con el resto de la Corporación.

Espacio privado

Es más, el PP recuerda que se alquila un espacio privado e implanta en él un servicio público cuya gestión posterior y explotación mediante tarifas se otorgará, con toda probabilidad, mediante una concesión de servicios a una empresa externa o con gestión directa regulada por una ordenanza fiscal, ocultando las condiciones del arrendamiento a una empresa o particular. "Estamos a favor de mellorar o aparcamento no noso municipio, pero non a través da política dos feitos consumados, os contratos ocultos e o escurantismo", añade Oliva Agra. Ante este escenario, el Partido Popular exige la comparecencia inmediata del alcalde para que rinda cuentas ante el pleno, entregue de inmediato toda la documentación retenida y explique bajo qué criterios y acuerdos se va a gestionar este nuevo servicio de pago que afectará directamente al bolsillo de los vecinos.