A Estrada reserva 1,5 millones para mejorar la zona de hostelería, cierres, caminos y ocio infantil en Porta Pousada

El Concello da Estrada retomará varios proyectos previstos para los próximos meses, tras rematar el verano. Y entre ellos destaca la reforma integral de la playa fluvial de Porta Pousada, en el río Liñares, cuya licitación está prevista para este otoño.

Puesta en valor

La actuación busca poner en valor el entorno natural y fluvial y, al mismo tiempo, potenciarlo como recurso turístico. La inversión rondará los 1,5 millones de euros, de los que 1,1 millones serán aportados por la Diputación de Pontevedra y 400.000 euros por Turismo de Galicia. El recinto tiene garantizado el acceso público hasta 2075.

El proyecto contempla actuar sobre tres áreas: el borde fluvial y la playa, las zonas arboladas destinadas a usos recreativos y sociales, y los elementos construidos, como terrazas, bar, restaurante y almacén. Entre las principales actuaciones previstas figuran la renovación del espacio de hostelería, la creación de un nuevo servicio a pie de playa y de una zona de vestuarios, la mejora de los caminos, un nuevo parque infantil, un nuevo cierre y la reorganización del aparcamiento. También se construirá un paseo de madera junto al río, y se actuará directamente sobre la zona de arena de la playa.

Planificación

El alcalde, Gonzalo Louzao, destacó que la intervención supondrá un importante salto cualitativo para este espacio, situado cerca del casco urbano y con un notable valor natural y turístico. Además, y una vez renovadas las compuertas, cree que "chega agora o momento de planificar e afrontar unha actuación que supoña un salto cualitativo moi importante para este recinto, moi próximo ao casco urbano e de gran valor natural e turístico".