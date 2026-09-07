El centro de salud de Ponte Carreira reabre tras dos meses de obras y Frades busca dotarlo con urgencias

El centro de salud de Ponte Carreira reabrió este lunes sus puertas tras dos meses cerrado, durante los cuales la atención médica fue trasladada al consultorio de Abellá. El Concello de Frades y la Xunta de Galicia han invertido más de 150.000 euros en unas obras de eficiencia energética destinadas a mejorar el confort de pacientes y profesionales.

Munícipes

El alcalde de Frades, Roberto Rey; el concejal de Sanidade, Manuel Ferreiro; y el concejal de Deportes, Juan Carlos Portos, comprobaron previamente el resultado de los trabajos. “As obras consistiron no cambio de toda a arquitectura metálica do centro de saúde, así como a instalación dun novo sistema de calefacción, alumeado e aire acondicionado, polo que as condicións nas que se prestará a atención sanitaria aos nosos veciños e veciñas verase significativamente mellorada”, señala Rey Martínez.

Los trabajos incluyeron la mejora de la estanqueidad y el aislamiento térmico entre la carpintería y la obra, así como la sustitución de la carpintería exterior por aluminio con rotura de puente térmico y doble acristalamiento de baja emisividad. También se instalaron nuevas luminarias LED y un sistema de bomba de calor con cuatro unidades interiores de aire acondicionado. Además, se mejoró energéticamente la fachada y el falso techo mediante aislamiento termoacústico de lana mineral.

Adjudicataria

El concejal de Sanidade destacó “no bo labor desempeñado pola empresa adxudicataria, Construcións José Lagares, quen cumpriu escrupulosamente os prazos” y recordó que la empresa entregó las llaves el pasado 31 de agosto, quedando únicamente pendientes la limpieza y la recolocación del equipamiento médico por parte del Sergas.

Por otra parte, el Concello de Frades ha presentado ante la Consellería de Sanidade un proyecto de 37.122 euros para dotar al centro de un área de urgencias. “Queremos pintar o interior de todo o centro de saúde e dotalo dunha sala de urxencias totalmente funcional”, explica Ferreiro Marzoa, quien añade que “así cumpriremos un compromiso coa veciñanza de que ao final deste mandato teriamos un centro de saúde practicamente novo”. El Ayuntamiento prevé ejecutar esta última actuación durante el primer trimestre de 2027.