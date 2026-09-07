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Íntegro impulsa a autonomía de 51 mulleres con discapacidade e do rural da Costa da Morte

O Programa de Información, Mediación e Desenvolvemento ofreceulles atención social, psicolóxica, mediación e orientación laboral

Participantes nunha das sesións do programa de Íntegro.

Participantes nunha das sesións do programa de Íntegro. / Cedida

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Suso Souto

Cabana

A asociación de persoas con diversidade funcional Íntegro, de Cabana, vén de pechar unha nova edición do Programa de Información, Mediación e Desenvolvemento Rural, desenvolvido entre setembro de 2025 e agosto de 2026, cun balance de 51 mulleres beneficiarias da Costa da Morte.

Delas, 42 son mulleres con discapacidade e 9 residen en concellos rurais cualificados como zonas pouco poboadas de baixa densidade.

O programa que Íntegro desenvolve de maneira continuada desde 2015 ten como principal obxectivo achegar recursos, apoio e acompañamento ás mulleres do medio rural, especialmente ás que se atopan en situación de maior vulnerabilidade, contribuíndo a reducir as desigualdades derivadas da discapacidade, a dispersión xeográfica e as dificultades de acceso aos servizos.

Ao longo desta anualidade, o programa ofreceu un servizo integral de información e asesoramento sobre recursos sociais, sanitarios, económicos, formativos e laborais, ademais de apoio na realización de trámites relacionados coa discapacidade, a dependencia, prestacións e outras xestións administrativas.

A atención desenvolveuse tanto nas instalacións de Íntegro, en Nantón (Cabana), como nos domicilios das participantes e noutros espazos comunitarios da comarca, facilitando tamén transporte (ou transporte adaptado) cando foi necesario para garantir a igualdade de acceso ao servizo.

O programa, subvencionado pola Consellería de Política Social e Igualdade, prestou tamén atención psicolóxica individual e grupal, acompañando as participantes en procesos relacionados coa ansiedade, a sobrecarga dos coidados, os conflitos familiares, o duelo ou a xestión emocional.

Ademais, desenvolvéronse talleres sobre autoestima, autocoidado, comunicación, conciliación, competencias dixitais e xestión do estrés, entre outros, orientados a fortalecer as habilidades persoais e sociais das mulleres.

Outro dos eixos de actuación foi a mediación familiar e social, así como o acompañamento para mellorar a convivencia, a comunicación e a resolución de conflitos desde un enfoque interdisciplinar e personalizado.

Máis oportunidades no medio rural

A inserción laboral continuou sendo unha prioridade do programa. As participantes recibiron orientación na procura activa de emprego, apoio na preparación de candidaturas, formación en competencias dixitais e acompañamento a empresas traballando en coordinación cos servizos públicos de emprego.

Desde Íntegro destacan que a continuidade de moitas usuarias ao longo dos anos converteu o programa nun recurso de confianza na comarca, facilitando a detección temperá de necesidades e un acompañamento máis próximo e eficaz.

A asociación Íntegro salienta a importancia de manter programas como este para garantir que as mulleres da Costa da Morte, especialmente as que viven no medio rural e teñen discapacidade, poidan acceder aos recursos e exercer os seus dereitos en igualdade de oportunidades.

O colectivo anima a todas as mulleres da comarca que precisen información, orientación ou apoio a achegarse ao programa, un servizo gratuíto, próximo e adaptado ás necesidades de cada participante.

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Íntegro é unha entidade social sen ánimo de lucro fundada no ano 1992 por un grupo de persoas que desexaban unha sociedade máis xusta, e coa finalidade de promover a inclusión social de persoas con diversidade funcional da Costa da Morte.

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Íntegro impulsa a autonomía de 51 mulleres con discapacidade e do rural da Costa da Morte

Íntegro impulsa a autonomía de 51 mulleres con discapacidade e do rural da Costa da Morte
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