Laxe pon en valor dez lavadoiros cunha actuación integral de limpeza e acondicionamento
As actuacións realizáronse nos de Val de Regueira, Río dos Cabalos, A Torre, Pazo de Leis en Soesto, Coens, Matio, Cuiña, Boaño, Fonte do Sapo e Mórdomo
O Concello de Laxe vén de levar a cabo un importante traballo de limpeza, acondicionamento e posta en valor de varios lavadoiros do municipio, unha actuación coa que o Goberno local continúa avanzando na conservación daqueles elementos que forman parte da historia, da identidade e da memoria colectiva dos veciños e veciñas.
Os traballos permitiron recuperar e mellorar o aspecto de dez lavadoiros distribuídos por diferentes puntos do concello, devolvendo a estes espazos tradicionais unha imaxe coidada e digna e contribuíndo, ao mesmo tempo, á conservación do patrimonio municipal.
As actuacións realizáronse nos lavadoiros de Val de Regueira, Río dos Cabalos, A Torre, Pazo de Leis en Soesto, Coens, Matio, Cuiña, Boaño, Fonte do Sapo e Mórdomo.
O alcalde de Laxe, Francisco Charlín, destaca que "esta iniciativa responde á vontade do Goberno municipal de coidar tamén ese patrimonio máis próximo, o que forma parte da vida diaria das nosas parroquias e que garda unha parte moi importante da historia e das lembranzas de moitas xeracións de laxenses”.
Charlín subliña que detrás destas intervencións existe “unha maneira de entender a xestión municipal baseada en estar pendentes de cada lugar, atender tamén as pequenas actuacións e procurar que todos os núcleos do concello conten con espazos públicos dignos e coidados”.
“Non sempre son necesarias grandes obras para mellorar un concello. Recuperar un lavadoiro, limpar un espazo que levaba tempo precisándoo ou poñer en valor un elemento da nosa historia tamén é facer municipio e tamén é mellorar a calidade de vida da veciñanza”, sinala Charlín.
Os lavadoiros constitúen ademais elementos estreitamente ligados á historia social das parroquias, ao ser durante décadas lugares de encontro e convivencia, especialmente para xeracións de mulleres. Por este motivo, o Concello considera fundamental garantir a súa conservación e evitar a deterioración destes espazos.
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