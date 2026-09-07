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El Mercado de Época de Furelos en Melide rememora la vida de 1900 con puestos de artesanía y animación familiar

Incluye tren turístico, juegos tradicionales y diversas propuestas de animación para todos los asistentes del viernes 18 al domingo 20

Habrá desde mujer barbuda a pitonisa, una criada y cartera de época, además de un espectáculo de circo y un baile de Charlestón

Imagen del Mercado de Época de Furelos en una anterior edición

Imagen del Mercado de Época de Furelos en una anterior edición / Cedida

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Marcos Manteiga Outeiro

Melide

Melide retrocede cien años en el tiempo, y celebrará su noveno Mercado de Época de Furelos para permitir que vecinos y visitantes conozcan como era la vida en 1900. Será el fin de semana del viernes 18 al domingo 20 de septiembre e incluye música por las calles de la parroquia, talleres de oficios, exposiciones de época, puestos de artesanía y alimentación, teatro en la calle, figurantes, juegos tradicionales, espectáculos aéreos y de fuego, así como diferentes propuestas de animación para toda la familia.

Horarios

En concreto, el mercado abrirá de 18.00 a 22.30 horas el viernes y de 11.30 a 22.30 horas el sábado y el domingo. Y el sábado será el grupo de pandeireteiras de Monte Furado quien realice los pasacalles de 13.00 a 14.00 y de 18.00 a 19.00 horas. El domingo, de 17.00 a 19.00 horas, la Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional ofrecerá juegos tradicionales.

Durante ambas jornadas habrá también animación musical, pasacalles y teatro en la calle, con la presencia de personajes como la Muller Barbuda, una pitonisa, una criada de época y una cartera de época, además de un espectáculo de circo y un baile de Charlestón. La ambientación se completará con los talleres de oficios, las exposiciones y los puestos de artesanía y alimentación presentes en el mercado, que cerrará ambas jornadas con espectáculo aéreo y otro de fuego.

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Unión con la villa

Asimismo, una temporada más volverá también el ya habitual tren turístico, que unirá la localidad de Melide con Furelos durante el sábado y el domingo. Contará con paradas delante de la Capilla de San Roque y en Furelos, y funcionará de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

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