Óscar Rial pide calma ante el debate sobre la candidatura del PSOE de Rianxo para 2027

La carrera por encabezar la candidatura del PSdeG-PSOE en Rianxo en las municipales de mayo de 2027 se presenta llena de incertidumbre.

Frente a las informaciones que apuntan a que no repetirá como aspirante a la Alcaldía, el portavoz municipal socialista, Óscar Rial, niega que exista una decisión tomada al respecto. Sostiene, en este sentido, que el proceso está abierto y que cualquier decisión se adoptará respetando los cauces internos del partido.

«É unha noticia filtrada por interese e que busca facer dano», sostiene en declaraciones a este diario, en las que muestra su sorpresa por una información que se atribuye a fuentes próximas al grupo municipal socialista pero que, según afirma Rial, no responde a la realidad.

La publicación llega después de varias semanas en las que el futuro del portavoz socialista ha generado rumores en Rianxo. El propio Rial había difundido anteriormente varios comunicados en los que defendía su voluntad de continuar y llegaba a asegurar que lo haría «por riba de quen me intente apartar».

Ahora recuerda que el proceso para decidir la candidatura de 2027 no está cerrado y, como secretario general local, apela a la «responsabilidade, paciencia» y respeto «á militancia, á agrupación e á Executiva provincial». «Debemos facer ben as cousas», resume.

La información publicada este lunes ha causado, según reconoce, cierta inquietud dentro del partido en Rianxo. «Esta noticia xera un pequeno rebumbio entre a militancia, pero o que pido é que nos deixen traballar», señala, al tiempo que quiere «transmitir tranquilidade e calma, e pedirlle responsabilidade a quen corresponda».

Niega problemas en el grupo municipal

Otro de los elementos que han rodeado el debate sobre el futuro del PSOE rianxeiro ha sido la renuncia de tres concejales socialistas que habían tomado posesión tras las elecciones municipales de 2023.

Rial rechaza que aquellas salidas sean consecuencia de divisiones dentro del grupo. «Non hai ningún problema no grupo municipal do PSdeG de Rianxo», afirma.

Indica al respecto que las tres renuncias respondieron a «cuestións laborais e persoais», tal y como, recuerda, se explicó en su momento. Añade además que los tres exconcejales continúan vinculados orgánicamente a la agrupación: «Os tres seguen formando parte da Executiva local, e a relación é fluída, cordial e mesmo de amizade».

En las elecciones municipales de mayo de 2023, Rianxo en Común, PSdeG-PSOE y PP obtuvieron cinco concejales cada una, si bien fue la primera de estas formaciones, liderada por Julián Bustelo, la que finalmente se hizo con la Alcaldía por un estrecho margen de votos, al obtener 1.810 papeletas frente a las 1.790 de los socialistas y las 1.767 de los populares.