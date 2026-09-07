La Xunta aprueba el proyecto para construir una senda peatonal y ciclista en O Porto do Son

La Xunta ha dado luz verde al proyecto de trazado para construir una nueva senda de uso compartido para peatones y ciclistas junto a la AC-550, a su paso por O Porto do Son, una actuación que supondrá una inversión de alrededor de 2,65 millones de euros. El Gobierno gallego avanza ahora en la supervisión del proyecto constructivo con vistas a la próxima licitación de las obras.

La intervención se dividirá en dos tramos independientes. El primero discurrirá por el margen izquierdo de la carretera autonómica a lo largo de algo más de un kilómetro, entre los puntos kilométricos 78+320 y 79+400. Permitirá comunicar Linteiros con A Gafa, donde enlazará con las aceras que continúan hasta Portosín.

El segundo se proyecta por el margen derecho de la AC-550, entre los kilómetros 81+400 y 84+600, desde el final de la zona urbana de Freixedo hasta Campo de Prado, conectando con las aceras existentes a la altura del tanatorio.

En este último recorrido existe un punto, entre los kilómetros 81+910 y 82+020, en el que una edificación situada junto a la carretera impide implantar la senda. Por ello, aunque el itinerario abarca unos 3,2 kilómetros, la actuación efectiva en este segundo tramo superará ligeramente los 2,3 kilómetros.

Una senda de más de dos metros de ancho

El nuevo itinerario se construirá adyacente a la AC-550 y siguiendo su trazado. Tendrá algo más de dos metros de ancho, con un arcén de un metro, y se elevará cuatro centímetros sobre este. El pavimento será de hormigón bicapa de color terroso y se reforzará en los accesos a parcelas y cruces con caminos municipales.

El proyecto incluye también pavimento podotáctil en determinados cruces y en las paradas de autobús, así como diferentes actuaciones para canalizar las aguas pluviales.

Entre las obras de mayor entidad figura una pasarela pilotada para salvar el río Hornanda, con un vano de nueve metros, mientras que el río Quintáns se cruzará mediante otra estructura de 15 metros. También se construirán muros de mampostería y de hormigón en diferentes puntos del recorrido.

Mejoras en seis paradas de autobús

La actuación permitirá además mejorar la accesibilidad de seis paradas de autobús situadas a lo largo del itinerario. Tres permanecerán en sus actuales emplazamientos, aunque serán adaptadas, mientras que las otras tres se trasladarán.

El proyecto incorpora asimismo canalizaciones para alumbrado público y, en suelo urbano, para telecomunicaciones, con el objetivo de evitar que futuras obras en estas redes obliguen a intervenir nuevamente sobre la senda.

La aprobación definitiva del proyecto de trazado por el Consello da Xunta lleva aparejada la declaración de utilidad pública. El plazo previsto para ejecutar las obras es de 14 meses y la actuación contará con financiación del Programa Operativo FEDER 2021-2027.

La Xunta enmarca el proyecto en sus actuaciones para mejorar la movilidad y la seguridad vial en las carreteras autonómicas, facilitando en este caso los desplazamientos a pie y en bicicleta a lo largo de distintos núcleos de O Porto do Son.