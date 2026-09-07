Silleda aclara donde depositar cada residuo: su app Liña Verde responde con solo subir una foto
Ofrece igualmente el ahorro estimado de CO₂ asociado a su reciclaje
La aplicación también sirve para solicitar la recogida de muebles y enseres
El Concello de Silleda incorpora a Liña Verde (una app para comunicarse con la administración) el módulo Onde o tiro?, asistente basado en inteligencia artificial que permitirá saber dónde depositar cada residuo mediante una imagen. Así, el usuario solo tendrá que fotografiar el objeto y, en pocos segundos, la aplicación indicará el tipo de residuo, el contenedor o destino adecuado y el ahorro estimado de CO₂ asociado a su reciclaje.
Dudas reales
“Moitas veces os erros á hora de reciclar non se producen por falta de vontade, senón porque existen dúbidas reais sobre onde debe ir cada cousa. Con esta ferramenta queremos que a resposta estea ao alcance de calquera persoa cunha simple fotografía”, señala la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández. La herramienta busca facilitar la separación de residuos en los hogares y reducir los errores de clasificación, abundaba la regidora aludiendo a que "a tecnoloxía ten que servir para simplificar os pequenos xestos do día a día e facer máis doado que a veciñanza participe no coidado do municipio e do medio ambiente”.
La aplicación incorpora además un módulo que permitirá solicitar desde el móvil la recogida de muebles, enseres y otros residuos, aunque se mantendrá la posibilidad de hacerlo telefónicamente. Las personas usuarias podrán indicar el tipo de recogida, la localización y la fecha disponible. “Mantemos a solicitude telefónica e incorporamos unha nova opción para quen prefira realizar a xestión desde o móbil. Trátase de ofrecer máis facilidades á veciñanza e, ao mesmo tempo, recibir a información dunha maneira máis ordenada para poder planificar as recollidas”, continúa Fernández.
Horarios y guardias
Liña Verde ofrecerá también información sobre los horarios y las guardias de las farmacias de Silleda. “É información básica e moi útil cando xorde unha necesidade sanitaria. Incorporala á aplicación permite que a veciñanza poida consultala con rapidez e sen ter que buscar en diferentes canles”, reseñaba la misma fuente.
El Concello implantó Liña Verde en febrero de 2024 como canal de comunicación para trasladar incidencias sobre alumbrado, limpieza, residuos, parques, saneamiento o vías públicas, además de recibir avisos municipales. “O centro desta ampliación é facilitar que a veciñanza recicle mellor, pero aproveitamos tamén a aplicación para incorporar outras prestacións prácticas. Queremos que Liña Verde sexa unha ferramenta cada vez máis útil, próxima e presente na vida diaria das persoas”, concluye la alcaldesa. Los nuevos módulos estarán disponibles gratuitamente para dispositivos Android e iOS tras seleccionar el Concello de Silleda en la aplicación.
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