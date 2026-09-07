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Buena asistencia al Día da Tecnoloxía con una amplia oferta de talleres y formación digital en Ames

Los participantes pueden participar hoy en talleres prácticos de WordPress, Canva e inteligencia artificial durante esta jornada de divulgación tecnológica

La Casa da Cultura do Milladoiro acoge una jornada tecnológica que combina talleres formativos, conferencias sobre ciberseguridad y una competición virtual de conducción

Una de las actividades este lunes en el Dia da Tecnoloxia de Ames

Una de las actividades este lunes en el Dia da Tecnoloxia de Ames / Cedida

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Marcos Manteiga Outeiro

Ames

El Concello de Ames, a través del aula AMTIC, organiza este lunes 7 de septiembre una jornada de actividades para celebrar el Día da Tecnoloxía. Se prolongará desde las 9.00 hasta las 19.00 horas en la Casa da Cultura do Milladoiro, que acogerá talleres, conferencias y un espacio abierto para todos los públicos, combinando divulgación tecnológica, aprendizaje y diversión. Por la tarde se celebrará una carrera virtual de coches cuyo ganador recibirá un volante T80 Ferrari 488 GTB Edition, para utilizar con juegos de conducción compatibles con mandos y volantes.

Visita del regidor

El alcalde de Ames, Blas García, visitó por la mañana la jornada y destacó que “antes do inicio do curso escolar queríamos facer unha xornada para divulgar en materia tecnolóxica. Este é un evento para todos os públicos no que se realizan diversos obradoiros prácticos arredor de conceptos tecnolóxicos, conferencias e un espazo aberto, que funciona como unha zona de participación libre baseada en xogos, retos e demostracións”.

La programación arranca con Programación con Scratch, dirigido a chavales de 7 a 11 años para aprender a crear historias, animaciones y pequeños videojuegos. Después se impartió un taller con micro, dirigido a participantes de 9 a 13 años, sobre programación y electrónica. La mañana terminó con un taller de creación de videojuegos para menores de entre 10 y 14 años. Por la tarde se desarrollarán Crea a túa web con WordPress, para mayores de 14 años; Deseño con Canva, dirigido a niños de 5 a 10 años; y IA práctica para xente normal, destinado a mayores de 14 años y centrado en el uso de la inteligencia artificial para crear textos, buscar ideas, organizar tareas y aprender.

Conferencias

El mismo marco también acoge varias conferencias, como O panorama actual da ciberseguridade, que aborda los principales riesgos relacionados con internet, redes sociales, videojuegos y dispositivos móviles, mientras que Benestar diante da pantalla analiza la relación con las pantallas, el tiempo de uso, el descanso, las notificaciones y la necesidad de mantener un equilibrio entre la vida digital y otras actividades. Esta última charla tendrá una sesión específica para adultos por la tarde. La jornada de conferencias finalizará con otra sesión de O panorama actual da ciberseguridade, dirigida al público adulto y centrada en amenazas como fraudes por correo electrónico, SMS o mensajería, robo de cuentas y suplantación de identidad.

Noticias relacionadas y más

Inteligencia artificial

El espacio abierto ofrece actividades participativas, juegos, retos y demostraciones que pueden realizarse con ordenadores, proyectores o teléfonos móviles. Durante la mañana se tratarán cuestiones relacionadas con los trámites en línea, la inteligencia artificial, la cultura digital, la accesibilidad y la resolución de problemas con y sin pantallas. Por la tarde, este espacio estará dedicado a una carrera virtual de coches. A las 16.00 horas tendrá lugar una fase de clasificación en la que los participantes intentarán conseguir el mejor tiempo en un mismo circuito. Los mejores clasificados pasarán a la gran final, prevista para las 18.00 horas, con eliminatorias, semifinales y una carrera final. El ganador recibirá un volante T80 Ferrari 488 GTB Edition, para utilizar con xogos de condución compatibles con mandos y volantes.

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