Val do Dubra despide a la exconcejala Celsa Oreiro tras su fallecimiento y decreta dos días de luto

Acaba de fallecer a los 60 años, y tras una larga enfermedad, la concejala valdubresa y docente Celsa Oreiro, exedila de Educación e Cultura por Anova. Por ello, el Ayuntamiento acaba de decretar dos días de luto por Checha, como la conocían sus allegados, y que llevó las riendas de las citadas concejalías en el mandato 2023/2027 y, anteriormente, en el 2015/2019. En concreto, las jornadas para homenajear su memoria serán las de este lunes 7 y el martes 8 de septiembre, mediante el correspondiente decreto de Alcaldía.

El Ayuntamiento quiere trasladar su más sentido pésame a su familia, amistades y personas allegadas, así como expresar su profundo pesar por la pérdida de una mujer profundamente vinculada al día a día de Val do Dubra, comprometida con su gente y a su cultura. "Celsa Oreiro fue una concejala comprometida, próxima y muy involucrada en la vida municipal, con una especial sensibilidad hacia la cultura y a la educación", destacan.

Impulso local

A lo largo de su etapa en el Ayuntamiento, trabajó para impulsar y apoyar iniciativas destinadas a poner en valor el talento, las tradiciones y la identidad cultural de Val do Dubra. Y entre ellas, sobresalió A Ruada, una propuesta destinada a reconocer y poner en valor los artistas y las personas vinculadas a la cultura del propio municipio, pero también tuvo un papel destacado en la programación del Outono Cultural, contribuyendo a acercar diferentes propuestas culturales y variadas a la vecindad y a fortalecer la vida cultural del ayuntamiento.

Desde el área de Educación, asimismo, acompañó y apoyó de manera especial el trabajo de la Escola Municipal de Música valdubresa, apostando por la formación musical y por la participación de las nuevas generaciones en la vida cultural de Val do Dubra y también destacó su papel y lucha por los derechos de la infancia, estando mano a mano con la comunidad educativa en la elaboración en el Plan de la Infancia y Adolescencia 2025/2029 o en el reconocimiento de la labor de la Escuela Infantil.

Apuesta firme

El Gobierno municipal destaca que “Checha fue una mujer que apostó por nuestra cultura, por nuestras tradiciones y por el talento de la gente de Val do Dubra. Deja una honda huella en nuestro Concello y, especialmente, en el ámbito de la Educación y de la Cultura, donde trabajó siempre con ilusión”. Hay que recordar que Oreiro había dejado su dedicación y acta como concejala, poniendo fin a su etapa de representación municipal, pero dejando tras de sí un importante legado de trabajo, compromiso y dedicación a la vecindad.

El Ayuntamiento de Val do Dubra quiere también agradecer las numerosas muestras de cariño y apoyo recibidas en estos momentos y hacer llegar a la familia de Celsa Oreiro todo su afecto, respeto y acompañamiento. La atención al público el consistorio estará disponible hasta las 13.00 horas en la jornada de mañana, martes, con motivo de la asistencia al funeral que acogerá a esa hora la iglesia parroquial de Bembibre, en cuyo tanatorio se está velando, previa cremación.