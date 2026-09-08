El BNG se une al malestar por el parquin de pago en Milladoiro y pedirá pleno extraordinario

El BNG de Ames, en boca de su portavoz Escarlata Pampín, ha trasladado su malestar por la falta de consenso para abrir un parking público, pero de pago, que impulsa el Gobierno local socialista en Milladoiro con 220 plazas. Así, reunirá a las responsables del PP, Oliva y Agra, y la de Espazo Común, Luísa Feijoo, para unir fuerzas y solicitar un pleno extraordinario "por un aparcamento que aínda que se anuncia como municipal, ten dono privado", ahondaba la nacionalista.

A la espera desde 2024

Según la misma fuente, "dende oi ano 2024 non volvimos a saber nada desta iniciativa", y coincide con los demás partidos de la oposición (que suman mayoría) en su rechazo a la política de hechos consumados. Lamenta asimismo que "non exista ordenanza todavía, nin de funcionamento nin fiscal, porque vai ser de pago". Y, sin embargo, las nuevas instalaciones ya tienen instalado incluso las terminales para el pago y barreras. Así se desprende tras la asamblea del Bloque de Ames celebrada en la noche del lunes, en la que también se mostraron conscientes de las necesidades de aparcamiento en la mayor urbe amesana, "pero sempre dende o consenso".

Malestar en el PP

Hay que recordar que fue el PP de Ames el primer partido en poner el grito en el cielo ante el anuncio que hacía el regidora en sus redes. La portavoz del Partido Popular en Ames, Oliva Agra, hacía público que su grupo se vio obligado a presentar hasta doce reiteraciones por registro oficial para intentar conseguir una copia del estudio de viabilidad y enterarse finalmente por la prensa de que todo estaba hecho. "O Goberno adxudicou en maio de 2025 a redacción deste estudo á empresa Fisela SL cun prazo de execución de 9 meses. O contrato venceu en febreiro de 2026 e, dende entón, topámonos cun muro de silencio institucional. É unha vergonza que vulneren sistematicamente o Regulamento Orgánico Municipal, que os obriga a responder nun prazo de 5 días naturais", critica la portavoz.

También coincide en la falta de ordenanza fiscal, el reglamento de uso ni los precios con los colectivos afectados ni con el resto de la Corporación, y su emplazamiento en un espacio privado. Ante este escenario, el Partido Popular exige la comparecencia inmediata del alcalde para que rinda cuentas ante el pleno, entregue de inmediato toda la documentación retenida y explique bajo qué criterios y acuerdos se va a gestionar este nuevo servicio de pago que afectará directamente al bolsillo de los vecinos.

Luísa Feijoo se suma

Posteriormente, Espazo Común Ames denuncian la forma de proceder del Gobierno socialista respecto al futuro aparcamiento público, al considerar que demuestra una escasa voluntad de diálogo y de búsqueda de acuerdos. Y recuerdan que en el pleno de diciembre de 2025 se aprobó la creación de una comisión específica para analizar, con la Corporación y los técnicos, el estudio de viabilidad del aparcamiento y negociar cuestiones como la fórmula de gestión, los precios y las condiciones de funcionamiento. Sin embargo, la comisión solo se reunió para constituirse y desde entonces no se volvió a convocar ni se trasladó documentación.

Versión del Concello

La avalancha de reacciones obligó a intervenir al regidor Blas García, lamentando que "a oposición sabe desde hai moito tempo que estamos traballando para contar cun aparcadoiro soterrado no Milladoiro. Os grupos da oposición xa están en campaña e calquera mellora para a veciñanza de Ames o ben a presentan como un problema para os seus intereses políticos". Como justificación para este nuevo serbvicio, plantea la importancia de "axudar ao comercio local do Milladoiro e a moitos veciños e veciñas que non teñen prazas de aparcamento". Y también reseñaba que "calquera concelleiro ou grupo político debería saber que unha ordenanza fiscal ou un regulamento teñen que ser aprobados polo pleno da Corporación e, previamente, deben pasar polo correspondente período de exposición pública".

Su intención es convocar en los próximos días "a comisión creada ao efecto para expoñer e debater tanto o regulamento como a ordenanza fiscal. Será nese marco onde se poderán coñecer, analizar e formular as propostas que correspondan”, concluía.