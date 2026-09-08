CompostELA visibiliza la esclerosis lateral amiotrófica con una peregrinación desde Melide

La Asociación Grupo CompostELA acaba de empezar este martes en Melide las las etapas coruñesas de la peregrinación. Se trata de un grupo de afectados de ELA que tratan de dar visibilidad a la enfermedad y mostrar las diversas barreras y obstáculos que se encuentran en la vida diaria. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa y neuromuscular que destruye de forma progresiva las neuronas motoras que controlan el movimiento voluntario.

Ochenta peregrinos

En total, la iniciativa incluye a 80 personas, entre las que se encuentran afectados de ELA, afectados con otras enfermedades degenerativas, acompañantes y cuidadores. La Guardia Civil como fuerza de seguridad prevalece en el Camino y dado su carácter Benemérita, los acompañará todo el trayecto para su seguridad y apoyo en los tramos con dificultad

El equipo de acompañamiento está compuesto por guardias civiles de seguridad ciudadana, Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP) y el Escuadrón de Caballeria.