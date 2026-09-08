Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo en SantiagoLey de nietosTasa turísticaMilladoiroCelsa Oreiro
instagram

A Estrada atesora 1,5 millones de kilos de manzana y se alza como capital europea de la sidra ecológica

María José Gómez, conselleira do Medio Rural, calificó de "potencia" al sector de gallego de esta fruta

El municipio pontevedrés acapara el 30% de las hectáreas plantadas en Galicia y adelanta la recogida

El alcalde de A Estrada, segundo izquierda, con la conselleira de Medio Rural, tercera, y productores locales de manzana

El alcalde de A Estrada, segundo izquierda, con la conselleira de Medio Rural, tercera, y productores locales de manzana / Xunta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcos Manteiga Outeiro

A Estrada

María José Gómez, conselleira do Medio Rural, calificó de "potencia" al sector de la manzana gallega de sidra, consolidada como una de las principales regiones productoras de España. Y, además, está a la cabeza de Europa en la variedad ecológica local, según aportaba el regidor de A Estrada, Gonzalo Louzao. Así lo hacían público en su visita a las cooperativas Ullama y Maestra, dos de las cuatro situadas en este municipio pontevedrés, donde comenzarán estos días las labores de recogida antes de lo habitual debido a las condiciones climatológicas del verano.

Más de dos millones

Siguiendo esta línea, Gómez señaló que la comunidad cuenta con unas 400 hectáreas certificadas para manzana de sidra (de las cuales 120 están localizadas en la capital de Tabeirós-Terra de Montes, un 30 %), cuya producción alcanzó en el año 2025 un valor económico de 2,2 millones de euros. Además, el regidor hizo hincapié en la ruta da sidra como aliciente turístico a potenciar.

Así, la titular de Medio Rural puso también en valor el papel de las personas productoras de sidra, cuya apuesta, aseguró, contribuye a la gran calidad que caracteriza a las producciones de esta localidad, en la que cada año se recogen unos 1,5 millones de kilos de manzana que alcanzan un valor económico estimado de cerca de 700.000 euros. Así, A Estrada es, de hecho, el territorio europeo con más superficie certificada en ecológico y es la principal productora de sidra del continente.

Calidad diferenciada

En este contexto cabe señalar la importancia de la calidad diferenciada en la tierra de los mil ríos e hizo referencia al sello Artesanía Alimentaria, con el que se busca ensalzar las producciones agroalimentarias que se elaboran de manera artesanal, y que además favorecen la creación de valor añadido. De hecho, las dos sidras producidas en A Estrada, Rabiosa y Peroja, se comercializan bajo este distintivo.

Noticias relacionadas y más

Aseguró que por parte del Gobierno gallego se seguirá trabajando en esta línea, apostando por la producción agroalimentaria amplia y diversa que caracteriza al sector primario gallego, al tiempo que se impulsa la transformación para que el valor añadido generado se quede en el territorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La orquesta que quiere devolver a las verbenas las canciones que marcaron a toda una generación
  2. Suspendido el mayor festival de música urbana de Santiago
  3. Val do Dubra despide a la exconcejala Celsa Oreiro tras su fallecimiento y decreta dos días de luto
  4. Cuando Galicia estuvo en el epicentro del debate nuclear: medio siglo de la autorización para una central en la costa de Lugo que nunca llegó a levantarse
  5. Del sobrino de Pondal a una tía de Rajoy: el CSIC recupera la ciencia gallega depurada por el franquismo
  6. El primer parking subterráneo público de Ames, de pago, listo en O Milladoiro
  7. Netflix busca en Galicia figurantes para rodar el final de ‘Clanes’ cerca de Santiago: esta es la profesión muy arraigada que piden
  8. PP y Espazo Común critican la falta de transparencia en la apertura del aparcamiento municipal de pago en Milladoiro

Fototrampeo para atrapar xabaríns e drons para vixiar infractores: así opera a Unidade de Investigación de Conservación da Natureza

Fototrampeo para atrapar xabaríns e drons para vixiar infractores: así opera a Unidade de Investigación de Conservación da Natureza

A Estrada atesora 1,5 millones de kilos de manzana y se alza como capital europea de la sidra ecológica

A Estrada atesora 1,5 millones de kilos de manzana y se alza como capital europea de la sidra ecológica

Dos barcos de madeira á realidade virtual: así evoluciona o estaleiro Triñanes de Boiro cara a Samala Shipyard

Dos barcos de madeira á realidade virtual: así evoluciona o estaleiro Triñanes de Boiro cara a Samala Shipyard

Vimianzo M.O.L.A. consolida o Castelo como faro cultural da Costa da Morte

Vimianzo M.O.L.A. consolida o Castelo como faro cultural da Costa da Morte

Exodus muestra por fin cómo se juega y por qué el tiempo puede convertirse en su mejor arma narrativa

Exodus muestra por fin cómo se juega y por qué el tiempo puede convertirse en su mejor arma narrativa

O Encontro de Turismo da Costa da Morte busca sede

O Encontro de Turismo da Costa da Morte busca sede

El incremento de los trabajadores autónomos extranjeros evita la pérdida de 7.000 afiliados en Galicia

El incremento de los trabajadores autónomos extranjeros evita la pérdida de 7.000 afiliados en Galicia

El PP de Santa Comba confía en Martín Suárez para recuperar la Alcaldía con "política do sentidiño"

El PP de Santa Comba confía en Martín Suárez para recuperar la Alcaldía con "política do sentidiño"
Tracking Pixel Contents