A Estrada atesora 1,5 millones de kilos de manzana y se alza como capital europea de la sidra ecológica

María José Gómez, conselleira do Medio Rural, calificó de "potencia" al sector de la manzana gallega de sidra, consolidada como una de las principales regiones productoras de España. Y, además, está a la cabeza de Europa en la variedad ecológica local, según aportaba el regidor de A Estrada, Gonzalo Louzao. Así lo hacían público en su visita a las cooperativas Ullama y Maestra, dos de las cuatro situadas en este municipio pontevedrés, donde comenzarán estos días las labores de recogida antes de lo habitual debido a las condiciones climatológicas del verano.

Más de dos millones

Siguiendo esta línea, Gómez señaló que la comunidad cuenta con unas 400 hectáreas certificadas para manzana de sidra (de las cuales 120 están localizadas en la capital de Tabeirós-Terra de Montes, un 30 %), cuya producción alcanzó en el año 2025 un valor económico de 2,2 millones de euros. Además, el regidor hizo hincapié en la ruta da sidra como aliciente turístico a potenciar.

Así, la titular de Medio Rural puso también en valor el papel de las personas productoras de sidra, cuya apuesta, aseguró, contribuye a la gran calidad que caracteriza a las producciones de esta localidad, en la que cada año se recogen unos 1,5 millones de kilos de manzana que alcanzan un valor económico estimado de cerca de 700.000 euros. Así, A Estrada es, de hecho, el territorio europeo con más superficie certificada en ecológico y es la principal productora de sidra del continente.

Calidad diferenciada

En este contexto cabe señalar la importancia de la calidad diferenciada en la tierra de los mil ríos e hizo referencia al sello Artesanía Alimentaria, con el que se busca ensalzar las producciones agroalimentarias que se elaboran de manera artesanal, y que además favorecen la creación de valor añadido. De hecho, las dos sidras producidas en A Estrada, Rabiosa y Peroja, se comercializan bajo este distintivo.

Aseguró que por parte del Gobierno gallego se seguirá trabajando en esta línea, apostando por la producción agroalimentaria amplia y diversa que caracteriza al sector primario gallego, al tiempo que se impulsa la transformación para que el valor añadido generado se quede en el territorio.