O Encontro de Turismo da Costa da Morte busca sede
Celebrarase o 17 de novembro e reunirá representantes dos 17 concellos, empresas e profesionais do sector, xornalistas e prescritores
Costa da Morte Asociación de Turismo (CMAT) abriu o prazo para que os establecementos interesados poidan presentar a súa candidatura para converterse na sede do VI Encontro de Turismo da Costa da Morte, que se celebrará o próximo martes 17 de novembro.
A cita reunirá, un ano máis, representantes dos 17 concellos que integran a CMAT, empresas e profesionais do sector turístico, entidades colaboradoras, prensa e prescritores, nun espazo destinado a compartir iniciativas e proxectos, poñer en común o traballo desenvolvido ao longo do ano e favorecer o intercambio entre os diferentes axentes que contribúen ao desenvolvemento turístico do destino.
O encontro naceu en 2021 coa vocación de converterse nun punto de encontro anual para o sector turístico e, desde entón, mantivo un carácter itinerante, celebrándose cada edición nunha localización diferente do territorio.
A primeira edición tivo lugar no Parador de Costa da Morte, en Muxía (2021), e posteriormente a cita pasou por Costa Caión, na Laracha (2022); a Torre de Laxe (2023); o Pazo de Trasariz, en Vimianzo (2024); e o Pazo de Villar de Francos, en Carballo (2025).
De cara á sexta edición, a CMAT mantén esta aposta pola itinerancia e abre novamente a convocatoria para que establecementos da Costa da Morte poidan optar a acoller o encontro.
Un evento para ata 200 persoas
O VI Encontro de Turismo terá unha duración aproximada de dúas horas e media, cun programa que combinará presentacións institucionais e de proxectos turísticos cun posterior espazo de networking e cóctel, no que se procurará contar con produtos locais.
A sede deberá ter capacidade para acoller ata 200 persoas e contar cos espazos e medios necesarios para desenvolver o evento. Entre outros aspectos, valorarase a dispoñibilidade de equipamentos de imaxe e son, mobiliario, apoio técnico, servizo de catering e un espazo axeitado para o encontro e intercambio entre os asistentes.
Os establecementos deberán estar situados na Costa da Morte, ter dispoñibilidade para a data prevista e contar con experiencia na organización de eventos destas características ou capacidade para xestionar os medios e servizos necesarios.
Prazo aberto ata o 22 de setembro
As empresas interesadas poderán presentar as súas candidaturas ata o 22 de setembro. Para participar deberán cubrir e asinar o formulario dispoñible na web da CMAT e envialo, xunto coa documentación complementaria que consideren de interese, ao correo electrónico admincmat@visitacostadamorte.com.
Unha vez finalizado o prazo, a CMAT analizará as propostas recibidas e contactará cos establecementos participantes para valorar a súa adecuación ás necesidades do evento e abordar os aspectos técnicos e económicos.
Na selección da sede procurarase manter o equilibrio territorial e, sempre que sexa posible, continuar levando o encontro a diferentes concellos da Costa da Morte e a establecementos que non acolleran edicións anteriores.
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