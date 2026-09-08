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O Pino se acerca a Japón gracias a las peregrinaciones e inaugura un hito de la ruta Shikoku Henro

La colocación de este noveno mojón en Galicia refuerza los vínculos espirituales entre el Camino y el itinerario budista

El alcalde Manuel Taboada y el presidente de la Asociación de Amigos del Camino Shikoku Henro inauguraron este símbolo de amistad

La delegación japonesa y la de O Pino, con su alcalde ataviado en el centro al modo japonés, en el hermanamiento

La delegación japonesa y la de O Pino, con su alcalde ataviado en el centro al modo japonés, en el hermanamiento / Cedida

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Marcos Manteiga Outeiro

O Pino

El Concello do Pino acaba de estrechar lazos entre el Camino Francés y la ruta japonesa de peregrinación Shikoku Henro con la colocación de un hito conmemorativo frente al centro sociocultural Luis Seoane, en Arca. El alcalde, Manuel Taboada, y el presidente de la Asociación de Amigos del Camino Shikoku Henro, Hirofumi Matsuoka, participaron en el acto, símbolo de la amistad y el intercambio cultural entre Galicia y Japón.

Noveno mojón

Este nuevo hito, el noveno de esta ruta nipona en Galicia, quedó instalado junto a la señal del Camino Francés que indica una distancia de casi 19,5 kilómetros hasta Santiago de Compostela. En el acto participaron también representantes del gobierno municipal, la alcaldesa de Triacastela, Olga Iglesias, y miembros de la delegación japonesa que visita estos días Galicia. Varios peregrinos se sumaron a la celebración con aplausos.

Símbolo de amistad

Manuel Taboada destacó el significado de la iniciativa como punto de encuentro entre dos grandes itinerarios de peregrinación. “Será un símbolo de amizade entre Galicia e Xapón, e unha expresión dos profundos lazos que unen aos nosos pobos”, aseguró. El regidor señaló que, pese a los miles de kilómetros que los separan, el Camino de Santiago y el Shikoku Henro “están unidos por valores universais: a espiritualidade, o esforzo, a hospitalidade, o encontro entre culturas e a busca persoal que acompaña a todo peregrino”.

El alcalde de O Pino con Hirofumi Matsuoka y los dos hitos

El alcalde de O Pino Manuel Tanoada con Hirofumi Matsuoka y los dos hitos / Cedida

A su vez, Hirofumi Matsuoka agradeció la hospitalidad del Concello do Pino y recordó que comenzó a recorrer el Camino de Santiago desde los Pirineos en 2006. En 2009 instaló en Molinaseca, León, el primer hito del Shikoku Henro. La colocación de este nuevo hito da continuidad a este acercamiento entre ambas rutas, que el año pasado incluyó visitas a Melide y Arzúa. Matsuoka avanzó además su intención de promover la instalación de nuevos hitos en Monterroso y Pedrafita do Cebreiro, los dos municipios que, según explicó, aún quedan por incorporarse a la iniciativa dentro de la Mancomunidad de Concellos do Camiño Francés en Galicia.

Noticias relacionadas y más

Casi noventa templos

El Shikoku Henro es una ruta circular de unos 1.200 kilómetros que conecta 88 templos budistas en la isla japonesa de Shikoku. Vinculada al monje Kūkai, conocido como Kobo Daishi, mantiene lazos de hermanamiento con el Camino de Santiago. El nuevo mojón de Arca contribuye a dar a conocer este itinerario entre los peregrinos del Camino Francés y refuerza el papel de O Pino como lugar de acogida y encuentro entre culturas.

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