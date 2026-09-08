Refuerzan la seguridad entre la villa de Ordes y Poulo con mejoras viarias y senda

Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, acaba de firmar con el alcalde de Ordes, José Luis Martínez Sanjurjo, el convenio de colaboración para ejecutar las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera provincial DP-5905, que conecta a DP-3802 con el núcleo de Poulo, una actuación presupuestada en 926.816,11 euros y que se desarrollará a lo largo de 1,3 kilómetros, entre los puntos kilométricos 0+000 y 1+300. De esta forma, y en un plazo de seis meses, se dará continuidad al itinerario peatonal que parte del núcleo urbano y llega actualmente hasta el núcleo de Calle, en las proximidades de la DP-5905.

Carretera muy usada

Formoso destacó que la actuación pretende "facer máis segura unha estrada que forma parte da vida diaria dos veciños e veciñas de Poulo, creando un espazo propio para os peóns e mellorando ao mesmo tempo a propia estrada". Asimismo, el presidente provincial incidió también en la "colaboración e coordinación entre a Deputación e o Concello para abordar nunha única actuación a seguridade viaria, a mobilidade peonil e a mellora dos servizos municipais", y aportó que se trata "dun investimento importante nunha zona rural, que mellorará tanto os desprazamentos cotiáns da veciñanza como o paso dos peregrinos polo Camiño Inglés".

Dos metros

El proyecto contempla la construcción de una senda peatonal de dos metros de ancho, ejecutada con hormigón colorado y separada de la circulación de vehículos, así como cunetas transitables de seguridad y, en los puntos en los que sea necesario, muros de piedra granítica para la contención de tierras. La actuación se dividirá en dos tramos de senda unidos por una zona central de convivencia entre vehículos y peones.

Precisamente en esta zona central, donde se concentra buena parte de las edificaciones y por donde discurre el Camino de Santiago-Camino Inglés, se creará una plataforma única elevada. En el recorrido del Camino el pavimento tendrá un acabado específico más natural e incorporará franjas de losetas de piedra granítica para favorecer su integración en el entorno. Las obras servirán también para completar las redes municipales de saneamiento y abastecimiento. En el caso del saneamiento se instalará una nueva canalización y se ejecutarán 44 pozos de registro, además de una conducción preparada para una futura impulsión.

Traída y pluviales

Igualmente, se ampliará la red de abastecimiento de agua. La nueva red de recogida de aguas pluviales, canalización para iluminación pública y la renovación del firme de la carretera se incluyen también en la intervenciones.