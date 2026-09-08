El Eroski Center de Padrón estrena su nueva sección de 'Cocina in Situ' con platos saludables

El Eroski Center de Padrón, situado en Avenida de Camilo José Cela, ofrece un nuevo servicio para sus clientes. Se trata de la sección de Cocina in Situ, que está ya disponible en este establecimiento, donde los vecinos podrán encontrar una amplia gama de platos variados y saludables listos para consumir.

Entre los platos presentes se incluyen asados de pollo, codillo y costillas con sus guarniciones, pescados, ensaladas, callos, arroces, croquetas o ensaladilla son algunos de los platos estrella, que pueden servirse en raciones individuales o más amplias. La sección también cuenta con un menú cerrado que consta de primer plato, segundo, postre y bebida por 4,99 € unidad. La sección Cocina in Situ cuenta con un equipo de tienda encargado de elaborar los platos diariamente en el establecimiento y de dar servicio al público. Los clientes que lo deseen podrán optar también por el formato de libre servicio, recogiendo directamente sus platos o menús en el mostrador.

Casi 300 establecimientos

Vegalsa-Eroski cuenta en Galicia, Asturias y Castilla y León con 292 establecimientos entre propios y franquiciados bajo las marcas comerciales hipermercados y gasolineras Eroski, Eroski Center, Autoservicios Familia, Cash Record, Eroski City, Aliprox y Eroski Rapid. Su estructura comercial se complementa con una moderna plataforma de mercancías generales situada en Sigüeiro, A Coruña, dotada con tecnologías logísticas de última generación, además de las plataformas de productos frescos de A Coruña y centros de redistribución en Vigo y Ourense.