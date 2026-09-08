Los refugios de Jesús Cintora en Galicia: playas protegidas, miradores y atardeceres en las Rías Baixas

Galicia continúa atrayendo a caras conocidas, que dirigen su vista hacia sus paisajes y sus playas en cuanto se asoma en su agenda un poco de tiempo libre. Uno de los últimos en hacerlo ha sido Jesús Cintora, que aprovechó para coger fuerzas en tierras gallegas antes de incorporarse al programa de Radio Televisión Española (RTVE) Mañaneros 360 junto a Adela González.

El presentador, que ya conducía el magacín nocturno Malas lenguas de la cadena, escogió varios rincones de la comunidad para disfrutar del ocio antes de la vuelta a la rutina. En sus redes sociales (@jesuscintora), documentó sus espacios favoritos, que incluyen puntos de Santiago de Compostela y zonas de las Rías Baixas a apenas una hora de la capital.

Durante este tiempo de descanso, el comunicador ha pasado por villas marineras famosas por sus castros, sus petroglifos y unas playas que también han conquistado a otras figuras conocidas como Maxi Iglesias. Los miradores y las puestas de sol son otras de las estampas favoritas del presentador en Galicia, que ha aprovechado la recta final del verano para pasar tiempo en familia junto al océano.

De Vigo a Nigrán con parada en Compostela

Tal y como ha dejado constancia en su cuenta de Instagram, el presentador de RTVE ha hecho toda una ruta por el litoral gallego. Una de sus primeras paradas fue Vigo, donde aprovechó para recorrer la ciudad y observar el puerto pesquero desde las alturas.

No podía pasar por Galicia sin visitar la capital, para la que escogió una fecha concreta: el eclipse total del 12 de agosto. El Monte do Gozo, un oasis junto a la ciudad pensado para recibir a los peregrinos, fue el lugar escogido para disfrutar de este evento astronómico histórico. El presentador disfrutó de las vistas desde uno de los bancos del enclave, desde el que se pueden ver las torres de la Catedral de Santiago y gozar de un parque inglés con más de 4.000 árboles.

De los monumentos y las callejuelas empedradas de la urbe, Jesús Cintora se desplazó hasta un pueblo marinero a tan solo una hora de distancia: Nigrán. Allí inmortalizó el atardecer desde una de las playas de la villa, a la que acudió con sus sobrinos.

El pueblo es conocido por sus arenales, que Maxi Iglesias suele frecuentar para hacer surf. Los restos arqueológicos, como los petroglifos de As Tomadas o el castro de Panxón, donde también se encuentra el Templo Votivo do Mar, son otras paradas obligatorias en este rincón de las Rías Baixas situado a un paso de Compostela.

Portugal, el otro destino del verano de Jesús Cintora

En su viaje al norte, el presentador de Televisión Española no pudo resistirse a cruzar la frontera y descubrir los paisajes portugueses. Su recorrido por el país luso incluyó Caminha, en Viana do Castelo, donde recorrió el casco histórico y visitó la Praça Conselheiro Silva Torres con su icónica Torre do Relógio.

En Oporto, otro de los tramos de su ruta, el periodista vivió el ambiente nocturno de la ciudad. Gozó de un paseo junto al río Duero y de las vistas del puente Don Luis I, junto al que se sacó una fotografía.

Galicia, el lugar donde desconectan los famosos

La visita de Jesus Cintora a tierras gallegas no es la única. Celebridades y comunicadores suelen pasearse frecuentemente por la comunidad, especialmente cuando las temperaturas son templadas.

Es el caso de Christian Gálvez, que tiene uno de sus rincones favoritos a 40 minutos de Santiago. Javier Ambrossi y Macarena García mantienen una conexión especial con San Miguel de Oia (Pontevedra) y, este mismo verano, Cristina Pedroche no dudó en alabar su estancia por Galicia en sus redes sociales.