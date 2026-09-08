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El PP de Santa Comba confía en Martín Suárez para recuperar la Alcaldía con "política do sentidiño"

La saliente María Pose ha calificado a su relevo como una persona “cualificada, con ganas y con ADN" popular

Se inicia una nueva etapa con el objetivo de sumar “experiencia y renovación”, sin ir contra nadie

En la mesa, por la izquierda, Trenor, Pose, Martín Suárez, Calvo y Ben en la presentación del candidato

En la mesa, por la izquierda, Trenor, Pose, Martín Suárez, Calvo y Ben en la presentación del candidato / Cedida

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Marcos Manteiga Outeiro

Santa Comba

El PP de Santa Comba se renueva, y ha elegido a Martín Suárez País para encabezar la lista local como candidato a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027. La noticia llega después de que la dirección provincia de los populares, encabezada por su presidente, Diego Calvo, diese luz verde a la decisión tomada en la reunión celebrada ayer y en la que participaron militantes de la formación en este municipio.

Direccción territorial

Así, y acompañado por el secretario xeral de los populares en la provincia, Evaristo Ben, y por el secretario de Organización Territorial, Gonzalo Trenor, Calvo, quien agradeció el trabajo realizado durante los últimos años por la hasta ahora candidata, María Pose, trasladó su respaldo a Suárez País en esta nueva etapa, que, en su opinión, debe ser el punto de partida para que el PP de Santa Comba llegue a las elecciones municipales de 2027 con un proyecto “unido, renovado, abierto y preparado para gobernar”.

En este sentido, el líder de los populares en la provincia aseguró que el nuevo candidato “tendrá libertad absoluta” para conformar su equipo de cara a los comicios del 2027. Y continúa subrayando “La aportación de todas aquellas personas que han tenido responsabilidades y han trabajado por el partido y por Santa Comba será importante a la hora de construir un PP más amplio, y participativo”, indicó Calvo.

En su intervención, el presidente provincial destacó que en España existe actualmente una sensación creciente de cambio político y señaló que ese cambio también debe tener su reflejo en los municipios. “Hay una sensación de cambio en España y ese cambio también va a llegar a Santa Comba”, afirmó, poniendo en valor la necesidad de que el Partido Popular afronte las próximas elecciones municipales con un proyecto renovado, abierto y preparado para gobernar.

Testimonio

Por su parte, Suárez País, quiso empezar su nueva andadura agradeciendo a todas las personas que han trabajado antes y a quienes siguen trabajando ahora. “Tenemos que ser capaces de sumar experiencia y renovación. Hay que agradecer a quienes estuvieron antes, escuchar a quienes siguen y abrir las puertas a quienes quieran incorporarse. Este proyecto no va contra nadie; va a favor de Santa Comba”, dijo.

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En este línea, el candidato avanzó que pondrá en marcha “la política del sentidiño”, alejada de las disputas y los intereses particulares. “Santa Comba necesita una política con mayúsculas, una política que piense en las personas, en el municipio y en su futuro. Tenemos que levantar la mirada, sumar a todo el que quiera aportar y construir un proyecto que ilusione”, afirmó. Por su parte, María Pose justificó su marcha asegurando que había llegado el momento de afrontar un cambio y abrir una nueva etapa en el Partido Popular de Santa Comba, y avaló la llegada de Suárez País a quien calificó como “una persona cualificada, con ganas y, lo más importante, con ADN del PP”.

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